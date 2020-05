"Repudio el accionar de vecinos de salir de la cuarentena y manifestarse contra la joven"

El intendente de Rosario de Lerma, Enrique Martínez, se refirió al quinto caso de COVID-19 detectado ayer en ese municipio. Se trata de una joven de 29 años, trabajadora golondrina que arribó a la capital salteña el 28 de abril pasado.

Aseguró que durante el traslado en todo momento se respetaron los protocolos correspondientes y se le realizaron los análisis.

"Ya estaba por salir de la cuarentena y cuando le hacen el último control para darle el alta es cuando encuentran el caso positivo", explicó Martínez.

Añadió que repudia el accionar de los vecinos.

"Repudio el accionar de vecinos de salir de la cuarentena y manifestarse contra la vecina porque así como a la trabajadora le dio positivo el COVID-19, de aquí a mañana, pasado o la otra semana le puede dar a alguno de los familiares de las personas que estaban manifestandose y tirandole piedras a la ambulancia", hizo hincapié.

"Volver a casa es un derecho constitucional. Aquí en Rosario de Lerma termina la temporada de cosecha de tabaco y la gente sale a trabajar a otras provincias. No son viajes de placer, sino laborales", destacó.

Por último dijo que agradece a los gobiernos. "Quiero agradecer al gobierno nacional y provincial que me llamaron para darme fuerza para ponerse a disposición mía para trabajar conjuntamente, para evitar que esto siga", finalizó.



De la misma manera, Mario Palacios, titular del Samec se refirió al ataque a la ambulancia. “Todavía no logro entender la situación. Se activó el protocolo vamos a asistir a un paciente para trasladarla a un lugar seguro, adecuado y el móvil de emergencia en movimiento es apedreado. Trato de buscar una explicación y no la encuentro. Es un atentado contra la vida del personal de Salud que esta en el móvil. Nosotros estábamos trabajando cumpliendo una función de asistencia a personas con problemas de Salud”, expresó. “Debíamos trasladarla a un lugar adecuado y de golpe sentir el impacto de una piedra. Afortunadamente nadie sufrió un daño físico, pero si estamos todos conmocionados por lo sucedido, sinceramente no se entiende vamos a hacer los procedimientos que corresponden para que esto no quede así no hay ninguna explicación razonable para esto”, finalizó.