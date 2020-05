LTC Virtual Race, otra nueva iniciativa fierrera

Por motivos de la cuarentena, un grupo de amigos fierreros, decidió poner en funcionamiento un servidor de un juego de carreras llamado rFactor, con el objetivo de divertirse en los tiempos libres.

Esa diversión comenzó a convocar gente, por lo que se decidió armar una liga virtual de carreras, un campeonato con puntos y varias fechas. Este juego tiene la particularidad de que permite personalizar los autos que van a correr, por lo que se decidió personalizar vehículos con el objetivo de crear una categoría zonal virtual.

La primera fecha se realizó el 26 de abril y tuvo tanto éxito que el 3 de mayo pasado se tuvo que suspender porque la cantidad de pilotos a participar se incrementó y llegó a saturar los servidores, es por ello que ahora la liga se dividió en 3 grupos, contando con más de 100 pilotos inscriptos y 84 autos personalizados, exclusivos de la liga.

Los pilotos son en su mayoría salteños, contando también con gente de Jujuy, Tucumán y Buenos Aires, muchos de ellos son pilotos o expilotos de las categorías zonales.

“La iniciativa la armamos un grupo de amigos, se empezó a convocar a pilotos y expilotos, éramos unos cuantos al principio compitiendo en la categoría TP 1100. Yo me incorporé como diseñador y ahora estoy como comisario deportivo. Primero se sumaron pilotos que actualmente participan en el Zonal del NOA y también se prendieron pilotos de Jujuy y Tucumán, la liga ya tiene tres grupos (categoría elite, categoría B y categoría C) de 37 competidores”, comentó Christian Oliver, organizador y excampeón del Zonal del NOA.

La liga cuentan con gente que juega con las flechas del teclado en una notebook, gente con volantes sobre las mesas de PC, hasta aquellos que tienen sus dispositivos con butacas adecuados a una postura de autos de carrera.

“Inicialmente era para tratar de pasar el tiempo en este tiempo de cuarentena, pero la movida generó mucha expectativa y ahora vamos por la tercera fecha del campeonato”, le contó Oliver a El Tribuno.

Este campeonato virtual de automovilismo es totalmente sin fines de lucro, con la motivación de saciar esa necesidad fierrera, con servidor en Salta, y en este momento cuenta con comisarios deportivos, veedores y diseñadores.

“En el campeonato los competidores crearon sus autos con sus propios patrocinadores, si bien no se entrega un premio en el torneo, varios auspiciantes entregan artículos y canjes a los ganadores”.

Desde mañana arrancará la tercera fecha, primero con las pruebas libres y el sábado la clasificación y las finales en el autódromo virtual Martín Miguel de Güemes, la transmisión podrá ser seguida por Facebook en vivo por la fanpage: LTC Virtual Race.