Reclaman declarar la emergencia para el sector del turismo

El sector del turismo en Salta reclama soluciones concretas y de fondo para salvar la actividad y, en este marco, el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia, Carlos Eckhardt, resaltó la necesidad de que el Gobierno declare la emergencia económica, productiva y fiscal.

En diálogo con El Tribuno, Eckhardt manifestó que hasta el momento los empresarios y trabajadores del sector solo recibieron anuncios vacíos y que necesitan acciones concretas para evitar que se desplome la actividad que da sustento a unas 50.000 familias en la provincia.

El titular de la Cámara de Turismo justificó su pedido en que "si no se paran los relojes, la cuenta acumula un debe y nosotros no estamos en condiciones porque no tenemos un haber", y que "dentro de ese marco de medida extraordinaria, (la emergencia) el Ejecutivo puede tomar decisiones extraordinarias".

"Lo que queremos es darle al Gobernador una herramienta para que comprenda la problemática del sector y, a partir de ahí, pueda sancionar la exención hasta el 31 de diciembre de los ingresos brutos y del impuesto al sello", afirmó.

Eckhardt reclamó que se tomen "los fondos que le pertenecen al turismo, (de promoción del turismo creado por la Ley 8.086 ) con presupuesto del Ministerio de Turismo y una porción de los ingresos brutos del sector privado, y los conviertan para que, en vez de ser de promoción, sean de emergencia".

"Hoy el turismo está quebrado y los bancos no le prestan plata al que está quebrado, le prestan al que tiene plata", manifestó y amplió: "Si yo me siento a pedir un crédito para el turismo me invitan a terminar mi café y a retirarme. Nadie puede acceder a los créditos".

"Entonces -agregó- si el Estado no genera un fondo fiduciario para que el empresario del sector tenga espalda y se siente con esos recursos a negociar un crédito con tasa cero, donde el sector privado va a garantizar el capital pero el Estado (como socio en las ganancias) debería ayudar con los intereses, estamos solos y absolutamente huérfanos en esa pelea".

Sin respuestas

El referente del Turismo en Salta reveló que la Cámara que encabeza pidió "una entrevista con el gobernador el 17 de marzo", y que "el 18 presentamos un petitorio para una declaración de emergencia del sector porque una cosa es el diferimiento y otra cosa es la exención" del pago de impuestos.

"Hemos pedido que se evalúe una exención hasta el 31 de diciembre y arrancar en el 2021, porque la actividad hasta fin de año va a estar parada, al 50% de aportes sobre las alícuotas correspondientes, tomando nuevamente un compromiso de gestión compartida", indicó.

Eckhardt reveló que tuvieron reuniones con el vicegobernador, los ministros de Turismo, Economía, Gobierno y Producción y que están gestionando que los reciba el presidente de la Cámara de Diputados, "pero la persona que toma decisiones es el gobernador. Si el Presidente de la Nación ha recibido al sector privado para comprender la problemática de un sector con un tratamiento diferencial y ha ordenado la creación de un comité de crisis, no es posible que todavía el sector privado no sea recibido por el gobernador en Salta".

"No tenemos respuestas, las que dan son dilatorias y recreativas", cuestionó finalmente.