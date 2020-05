El ex número uno del mundo desató la polémica con una publicación en redes sociales directamente dirigida a Sebastián Piñera para todos aquellos que rompan la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

El brutal consejo del ex tenista Marcelo Ríos al presidente de Chile: “Disparar a matar”

El sistema de salud de Chile está a punto de colapsar. El 90 por ciento de las camas de terapia intensiva y los respiradores están ocupados. El miércoles hubo un récord de contagios, más de 2.200 personas. Esto hizo que el presidente Sebastián Piñera imponga en Santiago de Chile una cuarentena extricta.

En este cotexto, el ex tenista chileno Marcelo Ríos, ex número uno del mundo, levantó polémica con una publicación en Instagram en la que propone matar a tiros al que no respeten la cuarentena a modo aleccionador para el resto de la población.

El Chino, ex número uno del mundo en 1988, compartió la publicación de una noticia en la que se reportaba que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a las fuerzas de seguridad de su país “disparar a matar” a quienes se salten las medidas restrictivas de circulación y/o permanencia en sus hogares durante el confinamiento por el coronavirus.

Y al pie de la imagen, el chileno escribió: “No sé qué tipo de gobierno tiene este país, pero es cosa de matar a dos tipos que no respeten, y estoy seguro que ningún huevon mas se hace el lindo”.

En su comentario Ríos agregó: “Ojo que es mi pensamiento personal. Creo que cuando las cosas se salen de las manos, hay que poner mano dura”. Se dirigió de esta manera, aunque sin mencionarlo, al presidente de su país, Sebastián Piñera.

Además, el chileno le respondió a un usuario que comparó la medida del mandatario filipino con la de Piñera, que ha determinado la cuarentena obligatoria por comuna de acuerdo al impacto de la pandemia: “En la vida el huevón que quiere quedar bien con todo el mundo es un falso”.