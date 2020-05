COVID-19: Murió Ramona Medina, comunicadora de “La Garganta Poderosa”

Ramona Medina, una referente del Barrio 31 que hace unas semanas reclamó por la situación de hacinamiento y la falta de servicios básicos en la zona donde vive, falleció luego de haber sido internada e intubada por coronavirus.

La Poderosa, la organización de la que Medina formaba parte, anunció su muerte hace unos minutos, con un comunicado que lleva el título de “Nos mataron a Ramona” y denuncia que su fallecimiento fue consecuencia de la falta de acciones en las villas en el marco de la pandemia.

"NOS MATARON A RAMONA"



Apretando los dientes, golpeando el teclado, mordiendo la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para gritar todo eso que Ramona ya gritó.



No vamos a parar,

¡hasta que paguen los responsables!



NO PODEMOS MÁS.#JusticiaPorRamona pic.twitter.com/2GZDShZFuk — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) May 17, 2020

"Ocho días sin agua y nos piden que nos higienicemos". El 3 de mayo pasado, Ramona Medina hablaba a la cámara indignada y una pizca de ironía. Reclamaba, también en ese formato, el servicio básico que se hizo aún más vital en épocas de coronavirus.

"¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si yo tengo que salir todos los días a comprar agua. Ya no sé de qué manera pedirle a este Gobierno una solución para esta situación, porque no se puede vivir más en estas condiciones. Hay una pandemia que nos está consumiendo y nosotros seguimos sin agua", imploraba Ramona.

Al final del video, publicado en la página de Facebook de la Garganta Peligrosa, a Ramona se le quiebra la voz. "¿Cómo hago para mantener la higiene? ¿Cómo hago para lavar las verduras para cocinarles a mis hijas".

Finalmente hoy, Ramona dejó de existir, era una paciente de altísmo riesgo por ser insulino-dependiente. Su hija, en silla de ruedas, con Síndrome de West y Síndrome de Aicardi, también enfrenta la pandemia con un cuadro de salud previo muy delicado, está contagiada de coronavirus según el último informe.