Tras el regreso del sector gastronómico y de las ferias, la Balcarce mostró un escaso movimiento de gente

Con gente que de a poco se anima a salir a tomar un trago o disfrutar de un almuerzo, los restaurantes y bares en Salta mostraron cierto movimiento de gente, pero si se compara en tiempos de no pandemia fue casi nulo. Durante una recorrida de El Tribuno por Paseo Balcarce, los propietarios y algunos comensales coincidieron en que desde el viernes hasta hoy hubo muy poca gente, pero creen que a medida que pasen los días la situación puede mejorar o al menos esperan que así sea.

“Nos visita solo entre un 10 y un 15 por ciento de la gente que normalmente lo hacia en la época de no pandemia,” contó Facundo Guzmán, dueño de una peña ubicada en esa zona de la ciudad. Dijo que el horario no los beneficia porque prácticamente el paseo tiene más movimiento durante la noche y si a esto le sumamos que en todo el país y en el mundo no hay movimiento turístico la situación se complica mucho más. “Es como una apertura a medias desde el punto de vista económico y menos también. El fuerte de este paseo es la noche esperamos que esto sea una medida que luego permita ampliar el horario porque esto tiene vida durante la noche”, finalizó. También se pudo ver que muchos de los restaurantes tradicionales decidieron no abrir sus puertas ante la poca cantidad de gente.

Por su parte los artesanos que le dan vida a la feria que todo los domingos se monta sobre Balcarce, coincidieron en que el movimiento es poco pero esperan que la situación mejore. "Esperamos que con el correr de los días esto cambie. Hay muchos que aún no pudieron venir, porque nos comunicaron esto recién el viernes, pero esperamos que el próximo domingo podamos estar todos", contó María Ledesma.

El Paseo de los Poetas es otra de las zonas gastronómicas que ofrece Salta capital para poder degustar algún plato donde las mesas sobre la zona peatonal puede ser mayor ya que no existe una calle de por medio. A pesar de este punto a favor, el movimiento tampoco fue el esperado si se lo compara con otros meses. “Aprovechamos que es domingo y vinimos a comer unas empanadas. Es bueno poder despejarse después de tanto encierro”, contó Ricardo que junto con su familia fueron hacia esa zona de la ciudad como solían hacerlo y agregó que hubo vio gente pero obviamente mucho menos.

El pasado viernes el gobierno de la provincia por intermedio de Nación habilitó el regreso del sector gastronómico en un contexto de pandemia por el nuevo coronavirus. Tras casi 8 semanas de permanecer cerrados los restaurantes y bares volvieron a abrir pero solo hasta las 20 horas.