Juventud Antoniana, a punto de cumplir con un gran sueño

Para el presidente de Juventud Antoniana, Gustavo Klix, los miembros de la actual mesa directiva, socios y la gran masa de hinchas recuperar los terrenos de calle Catamarca es cumplir con un gran sueño.

Klix, en el encuentro que mantuvo el viernes pasado con la intendenta Bettina Romero, le planteó la restitución de esos terrenos, ya que el club de la Lerma -por una donación del municipio capitalino- es el dueño del mencionado inmueble desde 1965, pero en 1978, en plena dictadura militar, esa normativa fue revocada y sin fundamentos.

En 1993 se dictaminó que los terrenos de calle Catamarca pertenecen a Juventud Antoniana, pero no se generaron grandes esfuerzos de los dirigentes, de gestiones anteriores, para que la institución pueda usufructuar lo que le pertenece; hasta que en los mandatos de Pepe Muratore se procedió con dos intentos de recuperar los terrenos, ocupados por el municipio como depósito de automotores y para algunos otros quehaceres.



Klix adelantó que hoy mantendrá una nueva reunión con la intendenta de Salta, Bettina Romero, con el fin de oficializar que Juventud es propietario de estos terrenos.

“En lo personal fue un mimo al alma y para cada hincha de Juventud, porque -lo tengo que decir, claramente- no soy político, nunca mezclé lo que es la actividad política con la deportiva; no digo que esté mal pero vengo específicamente del deporte y tengo que reconocer que la doctora, actual intendenta Bettina Romero, es la primera dirigente política que tiene la voluntad, la valentía y, cómo decir, hablando de justicia, de entender que eso corresponde desde el año 1965 a Juventud”, señaló Klix en torno a su gestión.

A su vez, Klix se lamentó. “No entiendo por qué nunca antes había podido ser usufructuado por el club. No sé qué habrá pasado en épocas anteriores. No sé por qué no habremos podido contar con nuestro patrimonio tan importante. Pero sí vuelvo a repetir que fue la primera intendenta que tuvo las agallas frente a la opinión pública de tomar la decisión, de emplear la practicidad y de entender que eso (los terrenos) tiene que volver lo antes posible a nuestra institución, por eso es que voy a estar eternamente agradecido”.

A modo de anécdota, Klix contó: “En el momento que estábamos hablando este tema, la intendenta agarró su teléfono, dio la orden que inmediatamente se empiece a despejar el predio de automóviles y motocicletas que ahí históricamente reciclaban. Si es por ella, en menos de una semana se firman todos los papeles correspondientes para que, por primera vez en la historia, Juventud se haga cargo de eso; siendo la máxima autoridad de club siento una satisfacción enorme”.

El dirigente reconoció: “Desde que asumí fue el logro más trascendente. Nos da la posibilidad de creer que no todo está perdido. Que hay gente que actúa con la verdad, con criterio y sentido común. Todo esto es un bálsamo, entre tantas pálidas, para querer seguir comandando el club que tanto quiero”.