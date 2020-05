Los repatriados deben cumplir el aislamiento obligatorio en hoteles

Los salteños que regresen a la provincia provenientes de otras ciudades del país o del exterior serán alojados en hoteles de la ciudad de Salta para que cumplan con la cuarentena. Por el momento, según datos extraoficiales que obtuvo El Tribuno, son nueve los hoteles que están afectados a brindar este servicio.

Este medio consultó con el Ministerio de Salud, que tiene a cargo la Central Operativa de Control y Seguimiento COVID-19 (COCS), para saber cuáles eran los establecimientos hoteleros afectados al programa Volver a Casa, cuántos salteños estaban alojados, y no obtuvo respuestas.

La idea es que todas las personas que ingresen a la provincia hagan la cuarentena en los hoteles, es por eso que aseguran que se van agregando los establecimientos hoteleros en la medida que vayan ingresando más repatriados a la provincia.

Hotel de repatriados

El sábado a la noche se viralizaron varios videos en las redes sociales que denunciaban malos tratos en un intempestivo operativo policial en el hotel Buenos Aires, donde están alojados estudiantes que regresaron desde Córdoba, la semana pasada.

Las imágenes mostraban que el personal policial había ingresado al interior del hotel, donde se encuentran las habitaciones, con chalecos, escudos antidisturbios y escopetas. Este incidente también fue denunciado por varias personalidades del mundo político.

Mabel Cabrera, directora provincial de la Juventud y que tiene como función coordinar a las personas que están alojadas en ese hotel, en diálogo con El Tribuno expresó que el hecho no pasó a mayores y que la intervención policial se debió a que habían recibido quejas de los vecinos.

"Ayer (por el sábado) hubo varios llamados telefónicos por parte de los vecinos. Entendemos también su razón porque están preocupados y con miedo porque piensan que las personas que están acá, están infectadas y no es así", expresó, y agregó que dentro del hotel hay personal policial que está destinado a custodiar el establecimiento porque no pueden ingresar familiares ni ninguna persona ajena al hotel.

Repatriados

El primer colectivo llegó el jueves a las 18 y el segundo el viernes a la madrugada. La mayoría de las personas alojadas tienen entre 20 y 40 años, hay una sola persona mayor de 50. En total son 55 -22 del interior y 33 de capital-, y la mayoría son estudiantes de Córdoba. Los chicos del interior son de Las Lajitas, Orán, Pichanal, Tartagal, La Caldera y Moldes.

Mabel Cabrera comentó que les están haciendo controles médicos y están a la espera de los resultados de los test. Aclaró que esta medida es una disposición de la Provincia, que lo hace a través del COCS y es para precaución y prevención, para que cumplan la cuarentena, por si llega a pasar algo.

"Los familiares de las personas que están alojadas en el hotel, lo único que pueden hacer es dejar en cualquier momento lo que los chicos les piden. Por una cuestión de seguridad, respetando el protocolo y los horarios de circulación, pueden venir en cualquier horario y dejarles las cosas a los chicos", expresó Mabel. Y agregó que "el gasto que genere la estadía de los repatriados corre por cuenta de la Provincia".

Por el momento las personas repatriadas tienen que mantenerse dentro de la habitación, no pueden tener contacto tampoco entre ellas, aunque desde la Provincia están tratando de fijar horarios para que puedan salir; una persona a la vez por habitación para que puedan estar tranquilos.

"El hotel está en condiciones, tiene ventilación. Tuvimos un inconveniente con el tema del WiFi que ya lo están resolviendo, porque al ser muchos la red no daba abasto y se están haciendo unos anexos como para que puedan estar mejor conectados", aclaró.

El hotel está completo y por recomendaciones del Ministerio de Salud se debe alojar una persona por habitación. Solamente pueden ocupar habitaciones personas que tengan el mismo grupo sanguíneo o sean matrimonios.

"Lo que yo agradezco es que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, ya que yo no me puedo acercar y estamos todo el tiempo tratando de socorrer, sobre todo a la gente del interior que no puede acercarse", finalizó.

.