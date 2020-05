Repudio en las redes a Flor de la V por exponer la sexualidad de los famosos en un video

El domingo pasado se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, a 30 años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminara a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. A través de su cuenta en Instagram, Flor de la V realizó una publicación con el objetivo de homenajear al colectivo LGBT en esa fecha tan especial para ella, pero consiguió todo lo contrario: el repudio de los usuarios en las redes sociales.

En su publicación, la actriz escribió: “Un 17 de mayo de 1990, hace 30 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Por eso cada año en esta fecha se conmemora el Día contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. El odio hacia el colectivo LGBTI+ lleva a asesinatos y agresiones. Pero también es odio cuando en las redes atacan la identidad y orientación, cuando los medios construyen prejuicios y estigmas, cuando se niegan derechos y más. Hoy también decimos: ¡Basta de LGBTIodio!”, agregó.

Las respuestas

Estas palabras no fueron el causante de la contundente crítica de sus seguidores, sino el video con el que acompañó el posteo. Con el tema de Sandra Mihanovich “Yo soy lo que soy” como cortina, aparecen las imágenes de varias figuras nacionales e internacionales que a lo largo de su vida se han referido públicamente a su orientación sexual: Ricky Martin, Mariela Muñoz, Lohana Berkins, Jessica Millaman, Oscar González Oro, Humberto Tortonese, Fernando Dente, Flavio Mendoza, Mariana Genesio Peña, José María Muscari, La Barby y la propia Sandra Mihanovich.

Sin embargo, también aparecen los rostros de famosos que han preferido no hablar sobre su orientación sexual. Este fue el hecho que despertó la indignación de los usuarios de las redes sociales, quienes no dudaron en manifestar su reprobación ante el posteo de la actriz.

El panelista de Confrontados Franco Torchia fue una de las figuras que se manifestó con contundencia. “En un video alegórico al Día Internacional de la lucha contra la Homofobia que Florencia de la V compartió en Instagram hay muchas personas conocidas. Entre ellas, figuras que jamás hablaron públicamente de su sexualidad. Sacar personas del armario también es homofobia”.

Como siempre que hay un tema polémico, las opiniones de los usuarios en las redes sociales fueron variadas, aunque la mayoría coincidió en el rechazo a la publicación de la actriz. “El video de Flor de la V es, por decir algo suave, violento. Violentísimo”, escribió la popular cuenta @lamascarada. “El video de Flor de la V ‘mandando al frente’ (si vale el término) a gente sobre su sexualidad... ¡Hacé un video sobre tu vida, no de otros que vaya a saber si tienen ganas de contar su intimidad!”, fue otro de los comentarios. “El video me parece más homofóbico que la misma homofobia. Exponer a personas públicas para hablar de su sexualidad obligadamente (sic) me parece patético porque la gente tiene derecho a decidir lo que quiere ser y dentro de ese derecho también está la privacidad”, consideró otra persona.

Costa, panelista de Cortá por Lozano y una de las famosas que aparece en el video, replicó lo dicho por Torchia y adhirió a su opinión. Además, el periodista Lío Pecoraro también se manifestó en ese sentido: “Patético lo de Flor de la V. Pésima actitud. Mencionar gente que jamás habló de su privacidad o preferencia sexual. Apuntaste fuera del tarro...”.