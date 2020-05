Villa Mitre: vecina de la maestra asesinada, “amenazada de muerte” 

“Me dijeron que me calle por qué me iban a matar”, señaló M S en un post de una red social donde denunció públicamente que la familia de la chica la amenazó. Además acusó a la Policía de complicidad.

M S es vecina de Rosa Sulca, la maestra asesinada en una casa de Villa Mitre y desde que se animó a denunciar a una de las imputadas en al causa, es amenazada de muerte. ¿Por quién? Ella señala que es la familia de la menor de 17 años, que junto a otro chico de 18, son los imputados por el homicidio de la maestra.



“Mataste a alguien que te abrió la puerta de su casa a tu maestra, que más que maestra siempre amiga para cada alumno, que ella te daba hasta lo que no tenía”, publicó M S en su perfil de la red social de Facebook.

“Me dijeron que me calle por qué me iban a matar”, señaló en otro post donde denunció públicamente que la familia de la chica la amenazó.

M S no solo acusó a la familia, sino que también apuntó contra la Policía. Tras radicar la denuncia “me dicen que yo tenía que firmar un papel por qué ella (la madre de la menor imputada) me denuncio a mi”, escribe. pero agrega que lo que más le asombró fue que no pasaron ni “30 horas” que ya tenía una resolución que le impedía a M S acercarse a la familia o nombrarlos. “Solo pedí justicia y para mi hay una orden (de restricción de acercamiento): la están protegiendo. Me dijeron que si volvía es publicar me llevarían presa”, declaró.

M S en pedido de justicia por su maestra y ante los embates de la familia de la menor pidió que el caso se haga viral para que su familia y los vecinos tengan seguridad.

“Hoy me están callando por solo echo de pedir Justicia por mi Señorita , y ellas que tienen tantas denuncia no les hacen nada se lo suplico ayúdenme que no nos callemos sigamos peleando”, pidió.