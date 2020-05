El dolor de Mirtha Legrand por la muerte de su hermana Goldie: “Hoy no tengo consuelo”

A lo largo de los años, cada vez que Mirtha Legrand tuvo que enfrentar la muerte de un ser querido, ya sea por el fallecimiento de su hijo, su marido o su hermano, su primer testimonio llegaba siempre en su programa. Hoy, con el coronavirus obligando la suplencia de Juanita Viale en el ciclo, Mirtha usó las redes sociales para comunicarse tras la partida de Silivia “Goldie” legrand .

“HERMANA QUERIDA, te fuiste sorpresivamente”, escribió la diva de la televisión en un tuit que acompañó con una imagen de ella con su gemela.

“No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, como te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo”, agregó.



Esta mañana, a través de un tuit de Ángel de Brito trascendió un textual que Mirtha le habría dicho a una persona cercana a la familia que la llamó para transmitirle sus condolencias por la muerte de Silvia. ‘Estoy destruida‘, habría sido el comentario de la diva.

Fue en esos instantes dramáticos cuando Susana Giménez logró hablar con Mirtha. En diálogo con Telefe Noticias, Susana contó cómo fue esa triste comunicación telefónica con su colega y amiga para hablar de la muerte de Goldie.

‘Yo me enteré por Chiquita y eso me hizo peor porque empezó a gritar y yo también, y tenía miedo de que eso le haga mal. Le dije ’basta, te va a hacer mal’. Y me dijo ’sí, me va a hacer mal’, y cortó. Ellas eran una sola persona y hablaban todos los días‘, contó Susana, muy conmovida.