Perros sueltos, una problemática sin solución en Cerrillos

El peligro latente de ser atacado por un perro si se camina por Cerrillos no solo no menguo, sino que tiende a acrecentarse. En tiempos de cuarentena, la problemática que aqueja a la localidad desde hace años se hace aún más patente y no solo alcanza a las barriadas de la periferia, sino también a las más céntricas e incluso a la plaza principal de esa ciudad del Valle de Lerma.

Han pasado una decena de gestiones de concejales, quienes no se han ocupado debidamente del tema pese a existir leyes provinciales vigentes al respecto, como por ejemplo la que hace referencia a la tenencia de perros considerados peligrosos, impulsada precisamente por un exdiputado representante de Cerrillos. Pero no hubo decisiones a nivel legislativo local ni tampoco a nivel municipal que ayuden a controlar la situación. La normativa manda identificar a los propietarios de los canes y crear un registro.

Son innumerables los casos de personas mordidas e incluso algunos han corrido serio riesgo de perder la vida. A pocas cuadras de la comuna y la comisaría local, pululan los perros sueltos, muchos de ellos agresivos, como es el caso del barrio Antártida Argentina, Villa Los Tarcos y El Molino, entre otros.



La localidad necesita de un plan para controlar a los animales sueltos, que incluya además de castraciones la identificación de los propietarios y determinar grados de responsabilidades. Una vez más, muchos vecinos cansados de esta situación, apelan a una tenencia responsable de los perros y a una participación más activa de las instituciones gubernamentales. LE PUEDE INTERESAR Extienden plazo para participar del Concurso "Promos Online" Polémica por el Sancarleño, un medio de pago paralelo

Ley salteña sobre tenencia responsable

Salta cuenta con una ley desde 2012, que prevé multas y hasta arresto. Ese año se aprobó en la provincia la normativa impulsada por el entonces diputado cerrillano Omar Soches, que obliga a los propietarios a registrar los perros de razas consideradas potencialmente peligrosas.

Estipula que los dueños de animales que produzcan lesiones a otra persona tienen una responsabilidad civil que implica hacerse cargo de los costos del tratamiento de la víctima.

“El propietario del animal que haya mordido a una persona y que no esté inscripto, incluso podría ser arrestado”, explicó en su momento el legislador.

La norma menciona razas como rottweiler, pitbull y dogo, entre otras.