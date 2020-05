Tras meses sin ayuda, reabrió un comedor

El humilde comedor Sueños y Esperanzas, ubicado en el barrio de El Bajo, en Rosario de la Frontera, tras meses de estar sin funcionar por falta de alimentos recibieron una donación de mercadería del equipo de fútbol Jaloneros. El comedor se sostiene gracias a doña Mirta Salvatierra, quien dispone de su patio de tierra y de su tiempo para cocinar y alimentar a los pequeños carenciados. Cabe señalar que Jaloneros se caracteriza por su gran solidaridad. Sus veintitrés integrantes son jugadores de La Candelaria, Trancas y Rosario de la Frontera, y desde hace diez años realizan este tipo de cruzadas solidarias.

"Es la segunda vez que estos muchachos nos ayudan en el comedor. El año pasado en diciembre nos habíamos inundado por las lluvias, y quedamos en medio del barro y sin mercadería, fue muy triste", expresó doña Mirta.

"Y a los pocos días ellos se enteraron de nuestra situación cuando salió en el diario, entonces se juntaron con otro equipo y nos juntaron mercadería. Aquella vez los chicos almorzaron por un mes entero gracias a ellos", recordó.

Finalmente, doña Mirta dijo: "Agradecemos a todo el equipo por estar pendiente de nosotros y de nuestras necesidades, que son muchas. Nosotros no contamos con ninguna ayuda ni subsidio, todos son chicos que no tienen para comer. Desde hace más de cuatro meses que no había nada para darles".

Un equipo solidario

Por su parte, Miguel Navarro, integrante local de Jaloneros, señaló: "A pesar de no estar en actividad deportiva por la cuarentena, nos mantenemos en contacto permanente".

"Realizamos publicaciones permanentes de aliento y fuerza, como así también en nuestro grupo de WhatsApp, allí nos mantenemos informados, intercambiando noticias de nuestros lugares de residencia", expresó Navarro.

También contó que: "Además, hacemos simpáticos desafíos para llevarlos a cabo desde nuestros hogares, celebramos cumpleaños y recuerdos con fotos y videos editados por nosotros mismos, como una manera de mantenernos unidos y mantener el buen ánimo de los integrantes del club, y de esa manera diseminar esa energía positiva hacia nuestras familias".

En cuanto a su buen accionar, el futbolero solidario, expresó: "El buen corazón de nuestros integrantes y el entorno de cada uno nos llevó a dar continuidad a la ayuda".

"Entonces decidimos realizar una colecta virtual, y no tardamos ni dos días en conseguir un poco mercadería y verduras para el comedor ", indicó.