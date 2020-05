Le cerraron la cuenta de Instagram a Dyhzy, el hijo de Alberto Fernández

Estanislao Fernández sufrió el cierre de su cuenta y no sabe la razón.

Estanislao Fernández, más conocido como Dyhzy, sufrió un el cierre de su cuenta de de Instagram y no sabe la razón.

Las redes de Dyhzy, el hijo del presidente Alberto Fernández, se encuentran muy activas durante la cuarentena que vivimos por la pandemia del coronavirus.

Ya sea por su cuenta de Instagram o de Twitter, el joven Dyhzy muestra sus diferentes looks, y cómo pasa música en fiestas, además de compartir su cotidianidad con todos sus seguidores y seguidoras.

No obstante, las políticas que tienen las redes sociales pueden ser muy estrictas y ante las denuncias de otros usuarios, muchas cuentas de personajes famosos pueden llegar a ser bloqueadas una y otra vez.

Eso sí, en este caso, fue el hijo del presidente, que fue víctima del cierre de su cuenta de Instagram nunca se enteró bien el qué del mismo.

Por está razón es que Dyhzy decidió hacerse con una nueva cuenta a la que subió solamente dos fotos.

Pese a que ya cuenta con las de 150 mil seguidores, para las personas que trabajan en el mundo de la performance, las redes sociales son muy importantes a nivel profesional y perderlas es algo muy difícil para ellos.

Antes de que le cerraran la cuenta de Instagram, Dyhzy había mostrado a sus seguidores cómo fueron sus primeros pasos cómo Drag Queen.