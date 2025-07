VIDEO. A 14 años del doble crimen de las francesas, la restauración del monumento reabre viejas heridas

El 15 de julio de 2011, Cassandre Bouvier y Houria Moumni, dos francesas, fueron violadas y asesinadas brutalmente en el mirador que está ubicado en la zona de la quebrada de San Lorenzo, Salta. Este crimen impactó internacionalmente y marcó un antes y un después en la percepción sobre la seguridad y la violencia de género en la provincia.

A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario de este brutal asesinato, la “restauración” del monumento que las homenajea en el mismo sitio desató una fuerte polémica. La tarea fue realizada hace una semana. Según información oficial, la provincia encargó los trabajos a una empresa tercerizada, pero los criterios aplicados y pormenores técnicos aún no han sido informados.

Turistas de San Juan en el mirador, muestran la foto original del monumento. Fotos: Pablo Yapura

Un acceso difícil y un homenaje silenciado

El equipo periodístico de El Tribuno ascendió durante 45 minutos por un sendero boscoso, sinuoso y peligroso, sin señalización clara ni mantenimiento adecuado, hasta llegar al mirador: el punto exacto donde fueron hallados los cuerpos de las dos jóvenes.

Equipo de El Tribuno inician el ascenso al mirador

Apenas cinco metros más allá se alza el monumento que las conmemora, obra del fallecido escultor Alfredo Garzón, inaugurada en 2013. El artista había trabajado durante mucho tiempo la obra de la mano del padre de Cassandre Bouvier.

Inauguración de la obra original. Foto archivo

Al arribar, el panorama era contundente: la obra presenta una paleta dominada por tonos metálicos, grises y negros, que han borrado los colores originales, incluido el rojo que simbolizaba la sangre y el recorrido de las mujeres. Las placas conmemorativas con los nombres de las víctimas, ya desgastadas por el paso del tiempo, siguen siendo casi ilegibles tras la intervención.

Jean Michel Bouvier, padre de una victima con la placa original. Foto archivo

Testimonios de quienes subieron para ver el monumento

Durante el recorrido, tres turistas de San Juan Patricia Gálvez, Karina Fonsalida y Natalia García se unieron al ascenso, motivadas por el impacto de los crímenes que siguieron desde los medios nacionales y las conmovió profundamente.

Patricia Gálvez expresó: “Seguí la historia del crimen desde el inicio y estar aquí es muy conmovedor. Pero el monumento no representa lo que sucedió. No lo entendí cuando llegué. La placa no se puede leer, y todo el mensaje simbólico original se perdió”.

Karina Fonsalida agregó: “Antes se veía el rojo, la mano de auxilio, el mensaje. Ahora es todo gris y negro, frío, inexpresivo. Como si quisieran borrar el dolor. Es una falta de respeto enorme”.

Natalia García, desde la emoción, compartió: “Me daba miedo venir a Salta por lo que pasó con estas chicas. Pero me animé. Hoy estoy acá y me duele ver esto. Porque no sabíamos ni siquiera que este monumento existía. Hay que hacerlo visible, hay que recordar lo que pasó. Y lo que hicieron con la pintura lo borra todo”.

Las tres coincidieron en criticar la falta de accesibilidad al sitio: “Cuesta subir, cuesta entender. Así se borra el mensaje”.

La restauración bajo la lupa

La empresa tercerizada aplicó pintura negra y plateada sin criterios artísticos ni simbólicos claros. El resultado fue catalogado por el periodista francés Jean Charles Chatard, cercano a la familia Bouvier, como una “profanación cultural” y un “insulto a las víctimas”:

“Esto no fue una restauración, fue una profanación. Lo que hicieron con esa pintura negra y plateada es como escupir sobre una tumba. Ni la obra del autor, ni los símbolos, ni la memoria. Es un crimen contra la belleza”.

Jean Charles Chatard evidencia la ausencia de un dedo en la mano de la obra restaurada. Fotos: Pablo Yapura.

¿Se borró la memoria?

Para Chatard, el monumento había sido concebido no solo como homenaje a Cassandre y Houria, sino también como un espacio de memoria para todas las mujeres víctimas de violencia en Salta. La intervención, en su visión, despojó a la obra de su esencia: “Improvisaron, embadurnaron, traicionaron. Lo que antes era un lugar de reflexión, hoy es una vergüenza visual”.

Advertencias ignoradas

En febrero de 2024, el padre de Cassandre, Jean-Michel Bouvier, había advertido sobre el deterioro del monumento y la necesidad de actuar con responsabilidad.

“¿Vas a esperar a que se derrumbe por completo, por falta de mantenimiento, para dignarte a reaccionar?”, escribió. La respuesta oficial llegó, pero en forma de una restauración que, lejos de reparar, avivó el malestar y la indignación.

Contexto: un crimen que no se olvida

El 15 de julio de 2011, los cuerpos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni fueron hallados en un descampado de San Lorenzo, tras varios días de búsqueda. Las jóvenes, que estaban de paseo, fueron abusadas y asesinadas con extrema violencia. El caso generó conmoción internacional, con fuerte repercusión en Francia y Argentina.

El monumento del artista hoy fallecido, Alfredo Garzón, inaugurado el 23 de noviembre de 2013, fue financiado por el gobierno provincial y contó con un presupuesto de 50.000 euros. Su propósito era convertirse en un símbolo de memoria y compromiso con la erradicación de la violencia de género. Hoy, su restauración fallida reabre heridas que nunca terminaron de cerrar.

Lo más reciente en la causa judicial

Trece años después, el caso dio un nuevo giro. El 30 de diciembre de 2024, la Sala IV del Tribunal de Impugnación de Salta resolvió el sobreseimiento de Santos Clemente Vera, invocando la figura de la insubsistencia de la acción penal debido al transcurso del tiempo y su impacto en el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Este fallo fue dictado en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 7 de diciembre de 2023 dejó sin efecto la condena que había sido impuesta a Vera por la Sala I del Tribunal de Impugnación y confirmada por la Corte de Justicia de Salta en 2016.

La Corte Suprema no se pronunció sobre su culpabilidad o inocencia, sino que advirtió irregularidades procesales y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento conforme al Código Procesal Penal vigente. En respuesta, la Corte salteña remitió la causa al Tribunal de Impugnación, que finalmente dictó el sobreseimiento por los motivos mencionados.