Los intérpretes de la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda (OSMA) y los de la Orquesta Sinfónica de Salta donaron parte de sus salarios para colaborar con colegas independientes o con comedores populares, durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus.

‘La Orquesta de Avellaneda se encontró, como tantos otros, con una realidad que superaba cualquier ficción imaginable: el silencio total‘, graficó en diálogo con Télam Iván Exequiel Barrios, solista de trombón y delegado del cuerpo municipal.

‘Parece una continuación de aquella obra de John Cage en la que, durante cuatro minutos y medio, el músico debía mantener silencio absoluto‘, agregó.

La Orquesta Sinfónica de Avellaneda celebra sus 70 años en medio del aislamiento y como hoy no pueden acercar su música en vivo para el público que los sigue tanto en el distrito sur del conurbano como en ciudades de toda la provincia, decidieron construir un fondo de ayuda para los vecinos con mayores necesidades de esa localidad.

Así, comenzaron con donaciones para comedores que funcionan en barrios humildes y centros de jubilados pero luego siguieron con centros culturales y polideportivos locales; y fueron los propios músicos quienes realizaron las compras y se acercaron a cada uno de los lugares con cajas de alimentos para garantizar la transparencia total de la gestión.

Para las próximas donaciones, Barrios contó que estudian ‘la posibilidad de extender la ayuda a insumos para los chicos y chicas de las orquestas infantiles y juveniles‘.

Estas acciones solidarias, con todo, no interrumpen el trabajo musical ya que el cuerpo orquestal está desarrollando contenidos para sus redes sociales, una alternativa que muchas otras agrupaciones ya están implementando para seguir tocando juntos a la distancia.

Es el caso de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Salta que, además de tocar, también conformaron un fondo para ayudar a artistas locales independientes, que están pasando una situación económica difícil por la suspensión de actividades culturales a causa de la pandemia de coronavirus.

‘La idea surgió a mediados de abril, cuando veíamos que la cosa iba para largo. Nuestra actividad está completamente paralizada y nosotros, de alguna manera, nos sentimos privilegiados porque al ser empleados del estado tenemos nuestro sueldo a fin de mes‘, contó a Télam el músico Martín Bonilla.

Luego, detalló que el objetivo fue colaborar con ‘músicos y los trabajadores independientes de la cultura‘, que tienen que generar y activar día a día, ‘sabiendo que no se puede hacer nada, porque la música y el arte es de lo primero que se cortó y será de lo último que vuelva‘.

Allí surgió la iniciativa de conformar este fondo, donde ‘cada uno dona lo que puede‘, y destinar ese dinero ‘a un laburante que la está pasando mal‘, explicó Bonilla.

‘Nos pusimos en contacto con distintas agrupaciones. Nos cerró mucho una especie de coordinadora que se estaba armando con gente de la danza, del teatro, de la música, artes plásticas, de centros culturales de barrios, de toda la gente que trabaja en el corredor de la Balcarce‘, detalló el músico.

Bonilla comentó que la intención es llegar ‘a quienes más lo necesitan, al que le está costando comer, al centro cultural que a lo mejor no puede pagar un alquiler, un servicio o un impuesto‘.

El fondo entonces será destinado a ‘La Multicultural, conformada por la Asociación Argentina de Actores; la Comunidad de Artistas de Salta; Músicos Independientes Asociados; el Movimiento Federal de Danzas Salta; la Red de Espacios Culturales Independientes Salta; Trabajadores de la Música y de la Danza del Corredor de la Balcarce; el Movimiento de Músicas Salteñas; el Colectivo de Músicas y Disidencias; y la Asociación Monteverdi.

También, los músicos de la Orquesta Sinfónica de Salta hicieron una donación a la Cooperativa de Artesanas Mujeres de Los Toldos, una alejada localidad salteña, y al comedor Pan de vida, del pueblo La Silleta, que da de comer a 300 chicos sin apoyo estatal ni privado.

‘En mayo hicimos la colecta de nuevo, y justo ayer transferimos el dinero a las cuentas, así que ya es el segundo mes que lo hacemos‘, apuntó Bonilla, tras lo cual afirmó: ‘Estamos muy contentos. Es un orgullo poder acompañar‘.