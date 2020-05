El brutal cambio físico de un enfermero que se contagió de coronavirus

Un hombre de California (Estados Unidos) de 43 años compartió, el pasado 14 de mayo, una foto en sus redes sociales en la que muestra en primera persona el caos que el coronavirus puede causar en el cuerpo de una persona tras una estadía de casi dos meses en el hospital.

"Quería demostrar que puede pasarle a cualquiera", dijo Mike Schultz al sitio BuzzFeed News después de publicar una impactante foto en su cuenta de Instagram que muestra el antes y el después de que el virus atravesara su cuerpo. En total perdió más de 20 kilos y se vio severamente afectado en su estado anímico. "No importa si usted sea ??joven o viejo, tenga condiciones preexistentes o no. Este virus puede afectarlo".

Schultz es un enfermero de San Francisco que no padecía afecciones previas y que solía hacer ejercicio casi todos los días. De acuerdo al sitio estadounidense, fue ingresado al hospital el 16 de marzo y fue derivado allí luego de viajar desde su ciudad hasta Boston donde lo esperaba su novio, el DJ Josh Hebblethwaite, de 29 años. Juntos viajaron a Miami donde Josh tenía previsto pasar música en el Winter Party Festival. Fue allí donde ambos se contagiaron.

Mike estuvo sedado y con una intubación durante seis semanas. Cuando despertó pensó que apenas habían transcurrido siete días desde su arribo al hospital. "Pensé que solo había pasado una semana. Estaba muy débil. Esta fue una de las partes más frustrantes", recordó. "No podía sostener mi teléfono celular; era muy pesado. No podía escribir, porque mis manos temblaban mucho".



Además, dijo que estaba agotado solo de estar parado durante unos minutos y que aquella foto que publicó en las redes le demandó un enorme esfuerzo físico. A su vez, también se vio afectada su capacidad pulmonar. "Estaba gravemente obstaculizada", describió este enfermero que después de permanecer inconsciente durante un mes y medio en una cama de cuidados intensivos había pasado de un peso de 86 kilogramos a unos poco saludables 63.

De acuerdo al relato de Schultz en aquel festival en el que contrajeron el virus, hubo al menos otras 38 personas que dieron positivo y tres hombres murieron como consecuencia del coronavirus. "Sabíamos que estaba ahí afuera", reconoció sobre la actitud despreocupada que tuvo por aquellos días. "Sin embargo, no hubo restricciones reales. No hubo bloqueos. Pensamos, bueno, tenemos que lavarnos más las manos y tener cuidado de tocarnos la cara".

"No pensé que fuera tan grave hasta que las cosas comenzaron a suceder. Pensé que era lo suficientemente joven como para que no me afectara, y sé que mucha gente piensa eso".