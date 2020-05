No era un "río de vino tinto" en Cafayate

No. Lamentablemente para muchos no fue así. Las imágenes que circularon desde la "tierra donde vive el sol" no fueron un descuido del dios Baco; tampoco una bendición antiviral. No. El río Chuscha, en el ingreso a Cafayate y noticia en las últimas horas por haber adquirido un color "tinto malbec", se tiñó por otros motivos menos celestiales.

El pequeño curso de agua, que se encuentra al ingreso de la ciudad y que suele desplegar una incontenible fuerza en la época de lluvias, dejó ver un problema que, según vecinos, se viene manifestando desde hace tiempo.

En la tarde del miércoles el cauce del Chuscha se tiñó de color morado, muy similar a la tonalidad del vino tinto. El fenómeno pudo observarse en la zona de acceso y los vecinos, asombrados por la situación, registraron el fenómeno con sus celulares e hicieron viral los videos a través de WhatsApp.

La noticia no tardó en hacerse eco en los medios de comunicación. "Notamos que en la arena se asentó borra o pulpa de vino", dijeron desde una radio, que transmitió desde el lugar.

Pero el misterio quedaría develado pocas horas después cuando se descubrió una caudalosa pérdida desde una conexión cloacal que emanaba un líquido rojo.

"Eso no es vino ni pulpa. Esos son restos de filtros, borra, limpieza de tanques. Eso tiene químicos como bentonita y soda cáustica", explicó a El Tribuno un vecino conocedor de la industria.

Inicialmente, había trascendido que la cañería de una bodega habría quedado averiada, tras las crecidas del cauce de diciembre y febrero, y las pérdidas habrían desembocado en el río, pero el vecino fue más específico. "Esos son desechos industriales que son arrojados por algunas bodegas sin tratamiento a la red cloacal. El problema es que el sistema de cloacas está colapsado en los piletones, y desde allí retornan y escapan hacia las conexiones clandestinas", aseguró.

Aunque no hubo un informe oficial, la versión del vecino resulta más próxima a la realidad de los pobladores.