"Hablar del regreso del fútbol en poco tiempo es una falta de respeto"

El santiagueño Pablo Toviggino, el tesorero de AFA y presidente del Consejo Federal, además de ser hombre cercano al presidente Claudio “Chiqui” Tapia, rechazó el regreso del fútbol en el corto plazo y dudó de que se pueda trasladar al interior del país.

“Ahora muchos hablan sobre que el fútbol se podría trasladar al interior del país, pero son imaginaciones de gente del fútbol que no entiende que la salud es lo primordial. Proyectan torneos, imaginan certámenes con cuatro o cinco zonas y definiciones en una provincia. Hoy en día eso es una verdadera locura”, manifestó.

“Que no nos falten el respeto con esas cosas, porque nadie va arriesgar nada, sino todo lo contrario. Encima, llevar a planteles a una provincia, meterlos en hoteles y hacerlos jugar sin público, es todo un protocolo antieconómico. Entiendo la ansiedad del hincha, del jugador, del entrenador y de muchos dirigentes, pero no están dadas las condiciones mínimas para realizar hoy en día este tipo de acontecimientos en el fútbol”, puntualizó Toviggino a ABC Deporte santiagueño.

“Esta pandemia dejará graves secuelas, porque los clubes están en total deterioro, sufriendo en carne propia el impacto del parate. Los ingresos son pocos, salvo los de la televisión, todo se complica en el día a día. Hablar del regreso del fútbol en poco tiempo es una falta total de respeto”, remarcó Toviggino.

“Las expectativas son falsas y confunden al hincha. Personalmente descarto el regreso del fútbol a corto o mediano plazo y proyectar torneos en el interior del país. Eso lo definirá en su tiempo y a su forma el Ministerio de Salud”, advirtió.

Con respecto a la definición de los ascensos, el dirigente expresó: “El tema de los ascensos en todas sus categorías y en especial ante el reclamo que hizo San Martín de Tucumán, se definirán en la cancha cuando se pueda volver a jugar”, añadió.