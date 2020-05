Durante la charla con el personal de Agrotécnica Fueguina, el doctor Antonio Salgado destacó que hasta el momento no hay vacunas contra el COVID-19: “La vacuna somos nosotros mismos”, dijo.

Por esta razón, el pediatra e infectólogo remarcó el valor de “respetarnos y respetar a los demás, manteniendo las medidas preventivas como el distanciamiento social, usar tapaboca, el lavado de manos frecuente, con agua y jabón y, si es posible, mientras estamos en la calle con alcohol en gel. Sobre todo, cuidar la higiene personal”.

Por otro lado, el profesional señaló que “al virus no hay que temerle, sino respetarlo”.

¿Es bueno vacunarse con la vacuna antigripal y qué relación tiene con el COVID-19?

Es muy importante lo que hizo la empresa Agrotécnica Fueguina de vacunar a todos los empleados con la antigripal y la de neumonía a los trabajadores del grupo de riesgo.

La vacuna antigripal no previene el COVID-19, pero es relevante que la persona la tenga incorporada porque es mejor tener una, que dos enfermedades. Si uno hace una gripe, tiene muchas posibilidades de hacer una inmunodeficiencia transitoria y que si tiene una conjunción con COVID-19, el coronavirus se comporta de una manera más agresiva en el cuerpo.

¿Cómo debemos cuidarnos en esta nueva etapa de cuarentena donde hay más flexibilización para circular y trabajar?

Al virus no hay que temerle, sino respetarlo. En esta nueva etapa se puede circular, pero eso no nos debe relajar. Tiene que suceder lo contrario, debemos estar más atentos, porque si no nos cuidamos podemos volver para atrás y todo depende de nosotros. Debemos tener responsabilidad cívica y social y cuidar al prójimo.

