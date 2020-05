Casi 7 ha ocupadas son tierras privadas

Siete hectáreas de propiedad privada aproximadamente fueron ocupadas por cientos de familias entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes, en un costado de la ruta provincial 21, camino a San Agustín.

Las tierras pertenecían antaño a un lote de Finca Valdivia, en la zona sur de la ciudad, y según supo El Tribuno, unas tres hectáreas y media (equivalentes a 35 mil metros cuadrados) serían de unos dueños, y la otra parte, de otros. Los terrenos no tenían cerco y estaban cubiertos de pasto cubano.

También se supo que una porción del asentamiento bautizado como "Buenos Vecinos" forma parte de un loteo privado, aunque se desconoce si ya se había empezado a vender a particulares.

De acuerdo a fuentes cercanas de uno de los propietarios, el día de la toma se presentó en el lugar y trató de dialogar con algunos referentes, pero no consiguió nada y lo terminaron amenazando. Entonces, eran 12 las familias asentadas, hoy se estiman unas 300.

"Ellos se sienten amedrentados y con miedo porque los amenazaron. La misma gente, no los dejaba entrar a sus propios terrenos", aseguró.

La fuente añadió que "todo se trata de una cuestión política, los que están al frente son punteros políticos no gente que necesita, acá están metidos dos diputados: Caliva y otro que no me acuerdo el nombre. Ellos son los que están agitando y avivando a la gente a que se meta, ese día de la toma la diputada Caliva estaba ahí y ellos la vieron".

Por el hecho se realizó una denuncia policial y también una presentación ante la Justicia por usurpación de propiedad privada. El domingo se vivieron momentos de tensión en el asentamiento de ruta 21, los ocupantes casi se enfrentan con palos y machetes con otro grupo en medio de una disputa por los lotes.