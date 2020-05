El automovilismo también presentó su protocolo

Los referentes del automovilismo nacional le presentaron al Ministerio de Turismo y Deportes el protocolo que quieren implementar para poder retomar la actividad, en medio de la pandemia de coronavirus.

Martín Sevilla, integrante de la Comisión Nacional de Automovilismo y Motociclismo Deportivo, confirmó la presentación de los protocolos ante el Ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, quien ahora lo analizará con su colega de Salud, Ginés González García.

“La evaluación será muy estricta, ya que la idea es que si el automovilismo regresa, no deba detenerse nuevamente”, expresó Sevilla en declaraciones al programa "Carburando".

La Comisión Nacional de Automovilismo y Motociclismo Deportivo se creó en 1993, tras un decreto presidencial y a partir de entonces se desempeña dentro del área de Deportes de la Nación, como Secretaría o como Ministerio.

El dirigente automovilístico comentó que más allá de la presentación de los protocolos a las autoridades correspondientes, aún “no hay una fecha estipulada" para el regreso a las pistas.

Sevilla cree, no obstante, que a su criterio "el automovilismo volvería antes que el fútbol", habida cuenta que la actividad puede llevarse a cabo sin necesidad de tener contacto entre personas en gran cantidad.

Entre los datos salientes de los protocolos, se señaló que cada integrante de las escuderías deberán estar a cargo de una actividad determinada, y la utilización de las medidas de seguridad pertinentes.

Pero también, el hecho de no tener contacto los participantes con los fanáticos, también es una ventaja a la hora del regreso de la actividad.