Piden salud integral para las mujeres

Mañana se conmemora el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. En Salta, en el marco de la pandemia, habrá capacitaciones virtuales.

Desde hace más de treinta años, cada 28 de mayo se realizan diversas acciones en el mundo por el reconocimiento del derecho a la salud integral de las mujeres. Este año, organizaciones feministas plantean que la crisis sanitaria ha develado y agudizado profundas desigualdades y violencias institucionales que sufren las mujeres.

Malvina Gareca, coordinadora de Mumalá Salta, señaló: "La salud debe pensarse como un elemento integrador que trate no solo problemáticas biológicas, sino aquellos en los que intervienen lo social, cultural y económico. Pensemos en aquellos sectores más vulnerables que no tienen acceso a los servicios, aquellas mujeres a las que su realidad no les permite comprarse productos de gestión menstrual por ejemplo. Este día debe servir para hacer visible todos los factores que no nos permiten tener una vida plena y digna". Destacó que la salud integral implica garantizar el derecho a una vida sana, con igualdad de oportunidades y libre de violencia.

"Teniendo como ejes el reconocimiento de los derechos sexuales-reproductivos, el acceso al aborto legal y seguro y a servicios de salud integrales y gratuitos, la aprobación de legislaciones y políticas efectivas para que las personas del colectivo LGBTQ+ puedan ejercer sus derechos humanos en igualdad y la priorización de la lucha integral contra todas las formas de violencia hacia las mujeres, proponemos desde nuestras redes sociales la semana de acción por la salud de la mujer entre el 25 y 29 de mayo", difundió Mumalá. Se promuevela interacción en las redes sociales, para evitar concentraciones de público.

Prevención

La Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública continúa desarrollando el ciclo de videoconferencias "En el marco de COVID-19 y más allá de la pandemia".

Las próximas capacitaciones virtuales serán mañana y el 4 de junio, desde las 17, sobre aspectos legales y teóricos para la prevención de violencia de género, temática que abordará María Elena Naddeo, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Argentina y titular del Programa de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante las dos jornadas, se trabajará sobre la ley 25.799, conocida como ley Micaela, y la ley 6.485 de Protección Integral a las Mujeres.

Se abordarán temas referidos a identidad de género, prevención de la violencia hacia las mujeres, niños, niñas y adolescentes; abuso sexual en la infancia, explotación sexual y trata; y educación sexual integral (ESI).

La participación en ambas jornadas es gratuita, virtual y con entrega de certificación digital. Está dirigida a profesionales y estudiantes del campo de la salud. Por más información, se puede llamar a la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, al 0387 4953045 o 4373106.

