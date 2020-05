¿Fin de la novela? Inter se plantó y dice que Lautaro Martínez no se vende

Piero Ausilio, director deportivo del Inter, afirmó esta noche que el delantero argentino Lautaro Martínez “no está a la venta” y remarcó que si Barcelona pretende al atacante bahiense “deberá abonar la cláusula de rescisión” en julio próximo.



“Lautaro (Martínez) no está a la venta. Barcelona nos contactó y nosotros tenemos con ellos una buena relación, pero les dijimos que el jugador no se vende. Si lo quieren deberán abonar la cláusula de rescisión”, estipulada en 111 millones de euros.



“Queremos a (Lautaro) Martínez en nuestro futuro equipo. No lo vendemos, la cláusula de salida es la única manera de que se vaya. Y la cláusula es complicada”, enfatizó Ausilio al canal italiano Sky Sports.



El ex delantero de Racing, de 22 años, es el objetivo central de la entidad ‘blaugrana’, con miras a un próximo mercado de pases enrarecido, por la irrupción de la pandemia del coronavirus.



El directivo de la entidad de Milán aclaró que la cláusula “debe abonarse en efectivo y de inmediato”.



“Estipula un solo pago y solamente podrá ser efectuada (la cláusula) entre el 1 y 15 de julio”, advirtió Ausilio.