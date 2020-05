El padre de Luján Peñalva denunció por injuria a un cabo de la policía

En la mañana de ayer Gustavo Peñalva denunció penalmente al cabo de la policía de la provincia Adrián Antuña por los delitos de calumnias e injurias al sostener el funcionario policial en un informe que le llevó tres meses confeccionar que el padre de Luján Peñalva pretendió direccionar la investigación del doble crimen de su hija Luján y de su amiga Yanina Nuesch ofreciéndole una bolsa con dinero.

La denuncia penal está referida a un informe que el denunciado funcionario elevó a su superior un subcomisario (quien estuvo o está procesado por vejámenes o directamente torturas en contra de testigos en el caso de las turistas francesas. Castigos inflingidos justamente para buscar "perejiles" y desviar la investigación también de un doble crimen aún impune, en su parte más medulosa).

El informe elevado a los fiscales, además, afirma que las tomas aéreas de las huellas de vehículos que se ven en el rastrojo y que van directamente, desde un ingreso desde Cerrillos hacia el lugar del delito fueron tomadas en horas de la tarde, cuando está confirmado por nuestro medio que fueron hechas en la mañana posterior al hallazgo.

Gustavo Peñalva señaló ayer a El Tribuno: "Queda claro que el escueto informe que demandó tres meses de investigación le escribe "el diario de Yrigoyen' a los fiscales".

"¿Será por eso que los apartaron?", se preguntó ayer el padre de Luján. "Ya no sé qué van a hacer ahora. Está probado que fue un doble crimen. Está probado científicamente que lo que dibujó el CIF como posible, la ciencia lo destrozó y en presencia de la propia jueza.

Se probó huellas de terceras personas que el CIF confundió con las de una de las víctimas y quedó claro que un testigo (fabulado por esta misma persona que me endilga una infamia) no solo no fue hallado, sino que jamás existió.

“En su momento, el padre de Luján, don Peñalva, me ofreció plata para que diga que encontré una caja...”. “...me llevó un bolsito con dinero...”.

Oh sorpresa. Quien dio ese dato es el mismo que me calumnia en el informe elevado a los fiscales nuevos", reflexionó.

Al respecto, Gustavo Peñalva dijo "no entiendo, todo gira como en una calesita. Los que desviaron la investigación en el 2012 hoy vuelven como idóneos. El mismo laboratorio. Los mismos peritos, las mismas chicanas.

Cuando las huelllas de calzado fueron analizadas por un laboratorio del sur del país, cambió la verdad; cuando la mecánica del doble crimen la analizaron detectives foráneos; cambió la verdad.

Cuando la hipótesis de un doble ahorcamiento fue analizada con las mismas medidas del expediente; cambió la verdad.

Cuando las fotografías de la autopsia fueron analizadas por verdaderos forenses; cambió la verdad salteña y cuando vuelven a investigar los mismos de siempre; cambió de nuevo la verdad por una impostación inadmisible, todo a foja cero.

Lo único que no cambia es la carátula. Y es fácil saber el por qué", dijo indignado.

Peñalva señaló que el procurador Abel Cornejo le puso un equipo de investigadores afectados especialmente para la causa que terminó en una calumnia en contra de su persona. En relación con el pedido de llevar prendas secuestradas y muestras para una prueba con el sistema M-VAC todo está verde. Se trata de una máquina aspiradora que detecta células de ADN en superficies rugosas y porosas.



Luego reflexionó: "La verdad me siento muy mal de ser ahora acusado de pretender comprar la voluntad de un funcionario policial con no sé cuál intención. Yo busqué por años la verdad, a mí me mataron a mi hija, o no está claro eso. Y por ello no persigo a nadie en particular. Busco justicia. Nada más. Muy mal porque nos asignaron dos nuevos fiscales y resulta que lo que les están enviando como un informe esclarecedor es una infamia que me injuria a mí, al padre de la víctima. Eso muestra dónde está el verdadero poder".

Luego aportó: "Hace tres meses que investigan el cruce de llamadas entre Luján y terceras personas en las horas previas a su desaparición, durante y hasta que se apagó el equipo.

Hasta hoy, no se aportó nada.

En esos cruce hay verdades y entre los celulares de los sospechosos ni hablar", finalinó.

