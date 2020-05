Mauricio Macri y Arribas fueron imputados en la investigación por espionaje ilegal

El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó la investigación de la causa iniciada por una denuncia de Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, a raíz del hallazgo de un disco externo en una de las oficinas de la central, en la que se supone habrían quedado huellas de espionaje ilegal realizado durante el macrismo.

El fiscal investigará por este hecho al ex presidente de la Nación Mauricio Macri y a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani quienes condujeron la AFI durante los cuatro años del gobierno macrista. También involucra a Darío Alberto Biorci, cuñado de Majdalani y Jefe de Gabinete durante la gestión del macrismo en la agencia de inteligencia.

Al momento de presentar la denuncia Caamaño había pedido que sea citado a indagatoria el ex presidente de la Nación Mauricio Macri “por ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional!.

En la denuncia se aportaron nombres de las personas sobre las que se supone se realizaron tareas de inteligencia ilegal. La lista está integrada por 87 personas y se agrada una dependencia de la policía Bonaerense. Allí figuran dirigentes del macrismo como Mario Negri, Nicolás Massot, Laura Alonso, Ángel Rozas y Ernesto Sanz y también integrantes de la oposición de entonces como Omar Perotti, Gabriela Cerruti, Martín Sabatella, Marcos Cleri, Ricardo Forster, Rodolfo Tailhade y Carlos Castagneto .

En la lista está el periodista Luis Majul. También se encuentran nombrados la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, el legislador y ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, Ofelia Cedola, ex funcionaria kirchnerista, el dirigente gremial Héctor Daer, el senador Alberto Weretilneck, la ex senadora Silvia Rojkes de Alperovich, Jorge Matzkin, ex Jefe de la Policía Bonaerense, entre otros.

El fiscal Di Lello pidió que se identifiquen a los dos agentes de la AFI que la denuncia señala como responsables de haber manipulado el disco rígido en el que se halló el listado y además solicitó algunas medidas de prueba para avanzar con la investigación. Lo fundamental del pedido del fiscal es la realización de un peritaje informático sobre el el disco rígido hallado en las oficinas de la AFI. La denuncia se complementó con un informe sobre el contenido recuperado del disco que había sido borrado.