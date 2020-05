Un “soplapito” fue detenido por prostitución, tráfico de armas y drogas

El árbitro esloveno Slavko Vincic, quien ha dirigido encuentros de la Champions League, fue detenido este viernes en el marco de una operación policial por prostitución, tráfico de armas y drogas.

Vincic fue apresado por la Policía en una cabaña en Bijeljina, Bosnia, donde los efectivos encontraron a 26 hombres y nueve mujeres que presuntamente habrían sido engañadas, según informó el diario 24Sata, de la ciudad croata de Zagreb.

En tanto, trascendió que el árbitro estaría relacionado con Tijana Maksimovic, más conocida como Tijana AJfon, sospechosa de prostitución y proxenetismo y en la mencionada cabaña además se hallaron armas y cocaína.

Según se indicó, Vincic no es uno de los organizadores de la red, sino que estaba entre los 26 hombres y horas después de conocerse la noticia defendió su inocencia en diálogo con un medio esloveno.

“Después de una reunión con algunos socios, fuimos invitados a una fiesta en un rancho. Después de la redada policial, fuimos a declarar y expliqué que no conocía a esas personas en absoluto. Me dieron luz verde para volver a casa y regresar a Eslovenia”, explicó.