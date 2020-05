Llegó la hora del recambio generacional

La crisis por el coronavirus pegó fuerte a todas las economías y el fútbol tampoco fue ajeno, pero sí el deporte más afectado. Desde la Primera División hasta la liga más chica sintió el vaciamiento de sus arcas frente a la pandemia y a la incertidumbre de no saber cuándo volverán a jugar.

Hubo acuerdos para reducir sueldos y faltas de pago, que hasta mostraron la ineptitud dirigencial en no pensar que el fútbol es un negocio y como tal, al no poder afrontar los costos se convierten en empresas que quedan al borde del quebranto.

¿No será hora de hacer un giro en las contrataciones de “talentos” que a veces solo contribuyen con los descensos?

Quizás la calidad de algunos jugadores no podrá ser suplantada en el fútbol profesional, pero ellos alguna vez fueron esos “chicos soñadores” que dejaron todo en la cancha para ser en el futuro los grandes exponentes. Todos, desde los semilleros, están pidiendo un oportunidad de mostrarse y “salvar” al club de sus amores.

Habrá que ver cómo se mueven las dirigencias en esta tempestad para no terminar como el Titanic.