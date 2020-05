Facundo Saravia y Ahyre, para disfrutar en la web

El exchalchalero Facundo Saravia volvió a cantar después de dos largos años, y lo hizo junto a los integrantes del consagrado grupo humorístico QV4. En tanto, el cuarteto Ahyre sumó una nueva canción en las redes sociales; en esta ocasión llegó con una sorpresa.

Un 19 de mayo de 2018, el hijo del recordado Juan Carlos Saravia decidió alejarse definitivamente de los escenarios, atrás quedaba una rica historia junto a Los Chalchaleros. Hoy volvemos a disfrutar de su voz y carisma junto a los músicos, actores y humoristas tucumanos de QV4: Daniel Saldaño y Agustín Pérez Albert.

Desde casa

Agustín, Facundo y Daniel acaban de grabar una llamativa versión del tema “La cuartelera”, lógicamente que cada artista aportó desde su casa para el video.

“Para nosotros representó un gran honor, una gran alegría y sobre todo enorme responsabilidad armar este proyecto que nos tuvo junto a este grande del folclore, un chalchalero de pura cepa. Lógicamente, el orgullo de haber sido protagonista de este video, que marcó una vuelta esperada por muchos”, comentó Saldaño.

“Los motivos son variados pero principalmente perdí la motivación, dejé de divertirme” fueron los términos de Facundo a El Tribuno hace dos años. Pero ahora sintió la necesidad de “despuntar el vicio” y se sacó el gusto. Bien por él porque jamás se olvida el primer amor.

Compositor

Su carrera como solista no fue menos, la construyó con una base sólida y eficaz, aportando su faceta como compositor, que le permitió ingresar a una página especial del canto popular. “Me parece ayer cuando en la década del 70 formamos el grupo Los Zorzales, junto a Gonzalo Barceló y mis hermanos Santiago y Juan Carlos. Manteníamos un estilo chalchalero pero con canciones propias. Llegamos a grabar varios discos”, recordó Facundo.

En los inicios de los 80 fue convocado para reemplazar a Ernesto Cabeza. “Fue un sueño que jamás imaginé cumplir”. Allí se mantuvo por más de 20 años, hasta el adiós de Los Chalchaleros, aunque jamás descuidó su rumbo como solista, que abrazó con más fuerza en la despedida chalchalera.

Además, siempre fue un amante de la tierra de sus padres. “Si bien nací en Buenos Aires, la provincia de Salta es mucho y todo a la vez, es la tierra de mis padres, y es ese pedazo de suelo que me dio la posibilidad de crecer profesionalmente, me considero un hijo más de esa provincia. Viví dos años en la capital salteña cuando era niño, tengo hermosos recuerdos cuando concurría a la escuela Urquiza. Lógicamente que siempre era buena la excusa para llegarme por ese pedazo de paraíso. Me siento más salteño que ninguno”, añadió.

Una versión impactante

Previo a la salida del disco, Ahyre lanzó una nueva versión de la canción “La noche sin ti” (letra: Hernando Mónico y música: Colo Vasconcellos), que tiene como invitado a Nahuel Pennisi.

“La cálida y emocionante voz de Nahuel, sumado a la música y letra profunda de Colo y Pony, logran una versión especial para estos días, de una canción que tiene un largo camino transitado. El abrazo musical se hace fuerte, resignifica y acorta distancias”, resaltó Sebastián Giménez, la primera voz de Ahyre.

El video ya está disponible en la plataforma #Youtube.

Ya empezó a sonar fuerte hace varios meses la nueva propuesta del grupo Ahyre, que ya se exhibe en todo el territorio nacional. Hace un tiempo, Vasconcellos, Giménez, y Mónico, decidieron sumar la voz de Federico Maldonado, para este nuevo proyecto musical. También cuentan con el aporte incondicional del baterista Guido Bertini.

Cuatro voces

“Seguiremos en cuatro voces, con la inclusión de Federico, y el aporte de “Pony”, que ahora también experimenta en el canto. El Feche es un cantor tremendo, es distinto, y nos proporciona otros recursos musicales, que tiene que ver con el color. Además, ya tuvo algunas experiencias anteriores con nosotros. Hace unos años él hizo el reemplazo de Sebastián cuando su mujer tuvo familia. Es práctico, en lo vocal y en lo musical. En tanto, Hernando es una impronta fresca que suma a la hora del balance general”, acotó el Colo.