“El año pasado perdí un embarazo por sus golpes": la ex pareja de Sebastián Villa amplió la denuncia por violencia de género

La denuncia en redes sociales por violencia de género contra el delantero de Boca Juniors Sebastián Villa se transformó, en apenas algunos días, en una causa judicial por lesiones y amenazas con una restricción perimetral dictada en su contra. Está tarde, Daniela Cortés dialogó con Crónica TV y afirmó que el año pasado, el delantero, tras una golpiza, la “hizo perder un embarazo”.

Cortés, además, detalló que “siempre la amenazó”. “En mayo del año pasado sucedió. Tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia”.

Y, entre lágrimas, siguió con el relato: “Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado”.

La mujer agregó que Villa “es una persona bipolar”. “Por un momento está bien, feliz y alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero, e insulta. Pues es un caijta de sorpresas. Un día una cosa y otro otra”, sostuvo

Agregó: “Lo perdoné demasiadas veces. Sí, con la promesa de que iba a cambiar. Una como mujer siempre cree que va a cambiar, viene con sus promesas, con sus palabras decoraras. Siempre me dijo iba a cambiar”.

Luego, la víctima detalló cómo fue el día que recibió la última agresión. “En ese momento, cuando corté llamada con mi mamá. Colgué y me empezó a pegar. Me cogió del pelo, me pegaba puños patadas. Entonces, salí corriendo para la cocina, para estar a salvo. Fue horrible”, contó.

En la madrugada del lunes, la ex pareja del jugador de Boca lo había acusado vía redes sociales de haberla agredido en la casa que compartían en el country Saint Thomas. Posteriormente el colombiano se había mudado a la residencia de su compatriota Juan Fernando Quintero. Y horas después del hecho, la mujer, asesorada por el abogado Fernando Burlando, dio su versión de lo sucedido ante la Coordinadora de Género del Ministerio de Seguridad, Sonia Sampelungue.

En sus primeros dichos, Cortés había señalado que Villa había llamado a su madre y le había advertido que “si ella no se retira de la casa o me entero que publica algo en las redes les voy a hacer daño a ustedes y a ella”. “Luego, Sebastián se acercó a la dicente y le propinó un golpe de puño en la cara, a la altura de la frente, del lado izquierdo. Además, la tomó fuertemente de sus cabellos y la zamarreó fuertemente agarrándola de ambos brazos”, quedó subrayado en la denuncia iniciática.

El jueves pasado, Cortés ratificó la denuncia por violencia de género contra el delantero Sebastián Villa ante la fiscalía N° 3 de Esteban Echeverría, a cargo de Verónica Pérez.

Aunque todo había comenzado el martes pasado cuando la mujer lo denunció por sus redes sociales. Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él que nunca pasó”, escribió la joven colombiana que además es madre de una nena de 6 años. “Hago esto por miedo, porque a este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra", refirió sobre Villa a quien definió como “un maltratador tanto físico como psicológico” y aseguró que "mucha gente está de testigo”.

“No entiendo una persona “profesional” cómo es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica a amenazar y humillar” -continuó ella en el posteo que publicó este lunes cerca de las 22 horas- “siento un dolor muy grande de tener que estar en un país que no conozco, y donde estoy sola sin mi familia, y no poder viajar y salir corriendo con miedo a que pase algo con mi vida y la de mi familia”, señaló la joven, que se encuentra en Argentina y en medio de la pandemia por coronavirus no puede retornar a su país. “Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única”, remarcó y aseguró que tanto ella como su familia que vive en Colombia reciben amenazas.

Y agregó: “Yo solo les pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija, es lo único que necesito en estos momentos. Ya no aguanto más, me siento frustrada ante esta situación. No tengo otra opción por el bienestar de toda mi familia porque él es capaz de hacer cualquier cosa, no saben la clase de hombre que es”.

Algunas horas más tarde, luego de que la publicación se viralizara y fuera compartida por cientos de usuarios, Villa publicó en su cuenta de Instagram un video con su descargo: “A raíz de lo que se está viendo en las redes sociales, quería decirles que yo tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo mi sobrinita, mi primita, tengo mujeres en mi familia”, expresó. “Aclararles de que no estoy en mi casa y no sé con qué intenciones se está publicando lo que se publicó. A partir de mañana empezaré a aclarar la situación con la persona indicada. Una feliz noche para todos”.

Villa -que publicó en sus redes un video el lunes por la noche negando las acusaciones en su contra- había abandonado la casa que compartía con la joven en el country Saint-Thomas de la localidad Canning y se había alojado en la de su compatriota y jugador de River Juan Fernando Quintero. Sin embargo, ante la restricción de acercarse y mantener cualquier tipo de contacto con Cortés y su familia, dictada por el juez de Garantías de Esteban Echeverría Javier Maffucci Moore, el futbolista debió abandonar el barrio privado y se habría instalado en un departamento en Capital Federal.

Ante esto, Burlando aseguró que pronto pedirán la detención del jugador. “Apenas hablé con Daniela me dí cuenta de que este caso es muy grave y me comuniqué con el Ministerio de Seguridad. Fue revisada y atendida por psicólogos antes de formular su declaración”, indicó el letrado en diálogo con Radio La Red y remarcó que las fotos y el video que publicó la joven no son del último incidente que tuvo con él. “Ya estamos tan acostumbrados a que obstaculicen a la Justicia que debemos tomar todo tipo de recaudos, pero no impedirán que pidamos la detención”.