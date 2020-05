Aumenta la indignación contra Chibán

Mientras pasan las horas, crecen la indignación, las dudas y el temor entre el personal de la Cámara de Diputados, luego de que el martes por la mañana concurriera al recinto el diputado Héctor Chibán, quien horas más tarde contaría mediante videos que tuvo contacto con su hijo, que llegó desde Buenos Aires, una zona de circulación del coronavirus.

Una fuente de la Cámara le dijo a este diario que la furia de los legisladores y empleados se genera porque Chibán llegó al recinto, donde había por lo menos 40 legisladores, más los funcionarios del Poder Ejecutivo que habían llegado para brindar informes. A esto hay que sumarle los trabajadores del Palacio Legislativo, por lo que estiman que unas 200 personas estaban en el edificio.

“Lo que nos preguntamos es con qué necesidad puso en riesgo la salud de toda la gente. No se trata de alguien improvisado, sino de un legislador que tiene una responsabilidad. Y lo peor es que Chibán legisló sobre normas respecto a COVID-19 y a la primera oportunidad que tiene no respeta el protocolo y no se aisló”, aseguraron.

En los pasillos de la Legislatura esperaban que Comité Operativo de Emergencia (COE) por lo menos dicte alguna resolución, donde le pida a Chibán que realice la cuarentena y no pueda volver al recinto. Hasta ahora los informes solicitados al COE no habían llegado a Diputados.

“Por la salud de todos esperamos que haga aislamiento y no llegue el lunes a las reuniones de comisiones ni el martes a la sesión”, dijeron.

Las críticas

“Lo que hizo fue un acto terrible de irresponsabilidad, al no cumplir las normativas sanitarias vigentes”, señaló a su turno la diputada Laura Cartuccia. La legisladora apuntó que al concurrir a la Cámara puso en riesgo la salud de los legisladores, los empleados, de mucha gente.

“Fue irresponsable y tuvo una actitud incorrecta al no prestarse al aislamiento, sabiendo que tuvo contacto con alguien que llegó de una zona complicada”, afirmó a su turno la diputada Silvia Varga de Noil. La legisladora aseguró que con la actitud que tuvo “comprometió” a todos los que estuvieron con él en la Cámara Baja.