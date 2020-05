Del Potro se desvinculó de su entrenador

Juan Martín Del Potro, quien se encuentra en Buenos Aires realizando la cuarentena obligatoria, no tendrá más como entrenador a Sebastián Prieto, según informó hoy en sus redes sociales.

“Quería contarles que acordamos con Sebastián Prieto finalizar el vínculo para que él pueda desarrollar su trabajo con Juan Londero, mientras continúo mi rehabilitación. Estoy muy agradecido con Piper por estos años juntos, gran coach y gran persona. Lo mejor en esta nueva etapa!”, escribió Del Potro sobre Prieto, quien lo acompañó desde 2017 hasta ahora.

El tandilense de 31 años, campeón del US Open 2009 y de la Copa Davis en 2016 con el equipo argentino, se recupera de su última operación en la rodilla derecha, en enero de este año, en lo que fue la sexta cirugía de su carrera.

Del Potro, ex número 3 del ranking mundial, todavía no sabe cuándo podrá volver a una cancha de tenis, ya que el circuito profesional no tiene fecha de regreso aún, por lo que tampoco acordó trabajar con un nuevo entrenador.