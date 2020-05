Preocupan las materias correlativas en terciarios

Un grupo de estudiantes de la carrera de Física del Profesorado de Rosario de la Frontera (Instituto de Educación Superior 6024) no pudo rendir en abril una materia por la cuarentena obligatoria. Hasta que no aprueben la asignatura, no podrán seguir cursando y por lo tanto se retrasarán en los estudios. Esta preocupación se generaliza en este nivel educativo que muchos jóvenes salteños eligen porque se caracteriza por ofrecer salidas laborales rápidas y formación práctica.

Los alumnos habían empezado a cursar en marzo la materia Química Inorgánica pensando que, en un mes o menos de un mes, podrían rendir Fundamento de Química 2 y regularizar su situación. Esto es lo que se venía permitiendo en el establecimiento desde hace años, según aseguran los estudiantes.

Hace unos días, cuando estaban en clases virtuales, los estudiantes del segundo año de la carrera recibieron correos electrónicos que les informaban que, de ahora en más, van a continuar cursando la materia y van a poder realizar los parciales para su regularidad solamente aquellos alumnos que cumplan con la correlatividad correspondiente, es decir, tener aprobado Fundamento de Química 2.

"Entendemos que esta situación no es culpa de nadie. La mesa de abril era nuestra última oportunidad, que no pudo ser por fuerza mayor, pero era nuestra última oportunidad válida. Ahora nos dijeron que no nos van a dejar cursar la materia ni como oyentes, que ya la perdimos al no rendir la materia anterior. Eso nos preocupa mucho. Solo pedimos que nos dejen cursar como lo veníamos haciendo, en calidad de oyentes hasta que todo esto se arregle, no queremos perder el año", plantearon los chicos.

De acuerdo al responsable de un instituto superior de la ciudad, se trata de "alumnos denominados condicionales y esa condicionalidad no existe en la reglamentación educativa, es una decisión institucional no reglamentada, pero es habitual". Es decir, se trata de un "arreglo" que se hace por afuera del sistema formal.

Más allá de la situación puntual, en el Profesorado de Rosario de la Frontera hay estudiantes salteños que ya están desesperados porque suponen que no podrán cursar varias materias. Se supo que, por ejemplo, en el Profesorado de Salta les dijeron a los alumnos que sigan cursando hasta que se pueda resolver la cuestión "administrativa".

Incertidumbre

Es prácticamente un hecho que no va a haber clases lo que queda de este cuatrimestre, y en el nivel superior hay materias cuatrimestrales que deben ser acreditadas mediante exámenes para poder cursar otra asignatura -correlativa- el próximo cuatrimestre.

Entonces, ¿si los estudiantes no pueden acreditar su regularización ni su cursado estarían limitados para cursar materias en el segundo cuatrimestre?

Quizás se habilite a cursar las correlativas posteriores sin exámenes presenciales, pero lo que a varias autoridades educativas les preocupa en realidad es la cuestión de fondo.

"La parte administrativa se puede resolver, pero la académica no se puede salvar. Los estudiantes no van a tener las competencias académicas que necesitan. La situación es realmente complicada en el nivel superior", le dijeron a El Tribuno.

A diferencia del nivel secundario, donde se va aprobando por año, la trayectoria es totalmente distinta en la educación superior entre unos y otros, dado que los conocimientos se acreditan por materia mediante exámenes parciales y luego finales.

En la Universidad Católica de Salta, en marzo pasado, dos estudiantes tuvieron la posibilidad de realizar la defensa de sus trabajos de tesis de forma online, por primera vez. Pero, los establecimientos públicos están más que lejos de esta posibilidad, pese a que desde el sistema virtual de formación a distancia 9002, a través del cual miles de alumnos terminaron la escuela secundaria por internet, vienen planteando desde hace tiempo poder brindar educación de nivel superior de forma virtual en la provincia.

"Las competencias y contenidos se acreditan con exámenes y no existe ninguna posibilidad de que acreditemos por vía internet o algún mecanismo que estemos usando, necesitamos el examen", manifestó un profesor de educación superior.

El profesor advirtió que menos de la mitad, en promedio un 35% de los estudiantes, está accediendo a las clases virtuales y tiene una continuidad en esta cuarentena.

Aseguró que hoy no están dadas las condiciones para un acceso igualitario a los aprendizajes. "El docente o autoridad que diga que se está llegando a todos los alumnos, miente. Uno puede comunicarse de alguna forma, ya sea WhatsApp, Facebook, Classroom o la vía que sea. Que tenga respuesta del otro lado es otra cosa", advirtió.

Estudiantes de la carrera de Turismo y Hotelería de un instituto privado también plantearon dudas sobre lo que pasará con las materias promocionales. Todavía nadie de la institución les supo dar una respuesta concreta.

Si bien ahora se dieron a conocer algunos planteos, es una antesala de lo ocurrirá en julio y agosto, por los turnos de mesas examinadoras ordinarias, y porque arranca la segunda parte del año en los terciarios. Entonces, los planteos serán de a miles si las autoridades educativas no definen los lineamientos a seguir.

Desde el Ministerio de Educación de la Provincia, señalaron que aún no está definida la normativa que se aplicará en lo que respecta a mesas de exámenes, dado que se esperan lineamientos generales de Nación. Solo anticiparon que "de ninguna manera se pondrá en cuestionamiento el derecho del estudiante a la educación, por más que sea un nivel no obligatorio".