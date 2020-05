Para la cuarentena, bueno es el ingenio emprendedor

“Cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento”, dijo una vez Henry Ford (1863-1974), y aunque a los emprendedores salteños los están atenazando caprichosos remolinos desde que el 20 de marzo se impuso el aislamiento social obligatorio para frenar al Covid-19, son varios los que se decidieron a leer las señales de demanda del mercado para reinventar sus productos y servicios y lograr que no se les resienta tanto la economía.

La diseñadora de modas Cintia Moisés lanzó la propuesta del baby shower virtual. Piel de Ángel, su marca, surgió hace ocho años orientada a vestir bebés y niños. De allí deviene su nombre, con el que buscó asociar la cremosa tesitura de la piel de los infantes con la suavidad y calidad de los géneros que emplea para confeccionar sus piezas. “Con el transcurso del tiempo ampliamos el espectro de edades. La fascinación por incursionar en otros aspectos de la moda nos llevó a dedicarnos también a la alta costura, aportando una transversalidad en la materialización de dichas prendas”, detalló Moisés. Cuando se decretó la cuarentena ella estaba dando clases de costura para niñas y adultos. “La situación impactó en la regularidad de los talleres, ya que la reunión de personas se hacía imposible. Esto llevó a que la marca se reinventara en propuestas innovadoras para enfrentar el impacto económico que generó el aislamiento”, comentó Moisés. Al observar que se suspendían los eventos de bienvenida para los niños por nacer, aunque no la voluntad de agasajarlos, pensó en el baby shower virtual. Se trata de una experiencia de asesoramiento integral, cuyo objetivo es retener la expresión de buenos deseos ante un alumbramiento. “Una forma de generar alegría en el otro es mediante algo que le provoque asombro y sorpresa, sobre todo cuando atravesamos momentos difíciles, para darles otro giro. Mediante un baby shower le damos la bienvenida al bebé y si bien la cuarentena lo impide, esto no afecta la intención de expresar cariño y afecto mediante otras formas. Les quise proporcionar a las clientas una forma de estar presentes, sin un contacto físico, para aportar al momento de esa familia que espera un nuevo integrante”, describió. El ajuar de Piel de Ángel incluye baberos, babitas, portachupetes, trapitos de apego, sábanas, acolchados y chichoneras para cuna y moisés, cambiadores portátiles, bolsos maternales y remeras de lactancia. También otros productos requeridos por el cliente. El conjunto es diseñado por ella en la combinación de géneros y colores que haya sido escogida según el gusto de la persona agasajada. Para Moisés fue la oportunidad de demostrarse cuán aceitada está su usina imaginaria. “Es importante tener la capacidad de adaptarse a los cambios, reinventándose para poder trasponer esta emergencia económica que estamos atravesando”, definió.

Los tapabocas

Hace dos meses la diseñadora gráfica Sofía Anesa y la comunicadora social Micol Ellero estaban abocadas a una nueva producción de Chüspa, su marca de bolsas funcionales, y trabajando en prototipos para lanzar nuevos productos. “Cuando anunciaron la cuarentena obligatoria la demanda de nuestros productos comenzó a disminuir y nosotras decidimos parar con la promoción, porque no nos sentíamos consecuentes ofreciendo productos que sabemos que no son de primera necesidad, mientras se desataba una crisis que nos tenía a todos con necesidades mucho más importantes, con angustia y un montón de preguntas sobre qué iba a pasar”, describió Anesa.

Sin embargo, ese parar resultó inspirador. “Nos preocupaba no vender ni producir más, porque somos conscientes de que este trabajo significa un ingreso económico importante para las costureras que forman parte del proyecto. Y fue así como decidimos adaptarnos al contexto y escuchar la demanda del momento, que eran los tapabocas, ya no solo para personas del rubro de la salud, sino para todo el que necesitara salir de su casa por el motivo que fuese”, relató Anesa. Luego describió que los tapabocas de Chüspa están confeccionados en el frente con la misma tela de las bolsas, resistente al agua y al aire. Por dentro llevan friselina y queda un espacio entre medio de ambos géneros para colocar una servilleta o filtro descartable. Su forma se adapta a las formas de la nariz y los ojos para no bloquear la visión. Además, el elástico es regulable y se los puede lavar y reutilizar. “La demanda fue y sigue siendo muy alta desde el momento en que lanzamos los tapabocas. Tenemos algunas dificultades para conseguir todos los materiales que necesitamos, porque entendemos que los proveedores también tienen la dificultad de conseguirlos, aunque lo vamos resolviendo bien por el momento”, comentó Anesa. Para distribuirlos hacen entregas en tres puntos de la ciudad desde donde los clientes pueden retirar el producto y también realizan envíos a través de una cadetería. Venden por internet.