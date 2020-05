Desesperada, presentó un amparo por su hijo con cáncer

Claudia Ortiz (27) llora desconsoladamente mientras a Emiliano, su hijo de tan solo cuatro años, quien sufre de leucemia linfoblástica aguda, un enfermero le coloca una inyección en el brazo izquierdo, dentro de un auto, sobre la calle Pueyrredón, con el peligro que significa la falta de sepsis en la vía pública para el pequeño y más aún en tiempos de pandemia por el COVID-19. Es que no pudieron concurrir a una clínica donde el niño hacía su tratamiento de quimioterapia.

"El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) no paga a los prestadores de servicios y por eso tuvimos que llegar a este punto. A mi hijo no lo pueden atender en la clínica por esa falta de pago. Él necesita Filgrastim inyectable todos los días para que no se le bajen las defensas y tuvimos que buscar un enfermero particular para que le coloque la inyección en la calle", alcanzó a relatar la joven madre en medio de una crisis de llanto.

Minutos antes, la mujer había presentado, junto con su abogado Daniel Paganetti, ante el juez federal Julio Bavio, una acción de amparo contra la obra social con el objeto de que se la condene a brindar cobertura médica asistencial en el 100% del tratamiento oncológico prescrito para Emiliano hasta su completa finalización.

El pequeño fue diagnosticado en mayo de 2018 y comenzó un tratamiento, pero en enero de este año tuvo una recaída con la aparición de un tumor, por lo que tuvo que volver a empezar la quimioterapia. Sin embargo, en marzo pasado se suspendió el servicio en la clínica por incumplimiento de pago de la obra social.

"Mi hijo se atrasó 12 días para el comienzo de su tratamiento, por lo que nos comunicamos con la fundación Hope que nos ayudó a contactar a un abogado, quien se ofreció a ayudarnos ad honorem. Iniciamos una intimación a la clínica", sostuvo la joven madre.

Añadió que el centro asistencia privado y la obra social hicieron un acuerdo de palabra. "Mi bebé, gracias a Dios, pudo hacer su bloque de quimio", dijo, aunque en ese lapso tuvo efectos secundarios por lo que lo tuvieron que internar.

Posteriormente, el 27 de abril tenía programada la continuidad de su tratamiento, pero tres días antes le informaron la suspensión desde la clínica por falta de pago de la obra social. Esto hizo que no pudiera ingresar en la fecha estipulada.

Luego, el 5 de mayo, fue dado de alta tras cumplir la etapa, pero recibió una nota en respuesta a otra que la familia había presentado el 27 de abril. "Otra vez nos avisaron, por escrito, que la obra social no cumplía, que los pagos no estaban realizados. Ahora no tiene cobertura", señaló.

La mujer dijo que la deuda corresponde a agosto del 2019 en adelante y que el martes pasado, a las 11, recibió una llamada de un directivo de la obra social de Buenos Aires.

"Un general, de apellido Figueroa, me dijo que estaban con la gente de finanzas, pagando a la clínica en ese momento. Le pedí un comprobante de pago, pero no me contestó. Recién me comuniqué con la clínica y no hay absolutamente nada pago. Es una vergenza lo que están haciendo y por eso hago pública mi denuncia. No pueden jugar con la vida de mi hijo", aseguró.

Destacó que "todos los meses la obra social nos descuenta religiosamente. Recibe mucho dinero porque abarca a todas las fuerzas armadas. Es doloroso todo esto porque es mi bebe, mi único hijo. Necesito ayuda. Quiero que él termine el tratamiento nada más, es lo único que estoy pidiendo. Tiene que cumplir con seis bloques de quimioterapia y vamos por el cuarto, luego tiene que seguir con radioterapia".

Afectación de derechos

El letrado patrocinante de Ortiz, Daniel Paganetti, expresó: "Estoy frente a una situación única de afectación de derechos, que no me había sucedido jamás en mis 23 años de profesión defendiendo consumidores. Nunca estuve ante una obra social que maltrate así a un particular afiliado, como lo es Emiliano, que hoy en día tiene tan solo 4 años de edad y está librando -junto con su familia- una tremenda batalla contra un cáncer, a la que vine a colaborar como abogado".

La respuesta de Iosfa

Al ser consultado por el conflicto, el delegado de Iosfa en Salta, coronel del Ejército Sergio Lens, explicó que “ayer (por el martes) se le pagó a la clínica. Se le hizo la transferencia. La clínica está esperando que le impacte en su cuenta la deuda que se le debía. Preguntamos a Buenos Aires y el impacto puede darse entre 48 horas como muy tarde”.

Y agregó: “Estamos a disposición. Lo conozco al caso. En este tema de pagos, como jefe de delegación, todas las semanas mando a pedir el pago y dentro de él pongo las prioridades y allí están los niños, las mujeres que dieron a luz, pero últimamente no sé que es lo que está pasando en Buenos Aires que es donde que efectúan los pagos por transferencia”.

Por otra parte, el abogado del niño damnificado, Daniel Paganetti, explicó que “todo el plexo normativo de protección legal vigente en Argentina que asiste a Emiliano en este caso fue desatendido por Iosfa, dañando al menor, privándolo del derecho de acceso a los tratamientos médicos”.

Y agregó: “No vamos a tolerar este tipo de inconductas de esta obra social con Emiliano, tampoco la violencia que se ejerce sobre él y su grupo familiar, al privarlos de cobertura en forma deliberada. Me consta que le han mentido que se pagaron las deudas atrasadas con la clínica y la madre constató hoy (por ayer) personalmente que no era verdad. Estamos ya en la Justicia Federal, con el amparo en trámite”.