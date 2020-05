En qué está pensando Riquelme en esta cuarentena

La situación del colombiano Sebastián Villa, denunciado penalmente por violencia de género; la renovación de los contratos de Carlos Tevez y Mauro Zárate y la continuidad del arquero Esteban Andrada, del defensor paraguayo Junior Alonso y el delantero Franco Soldano son los temas centrales en la agenda del vicepresidente segundo Juan Román Riquelme, para el diseño del nuevo equipo al regreso del fútbol una vez superada la pandemia de coronavirus.

El ahora dirigente se mantiene diariamente activo, en comunicación constante con el presidente Jorge Amor Ameal y el DT Miguel Ángel Russo, que pasa la cuarentena en la ciudad de Rosario.

Las preocupaciones y los temas que se analizan en Boca son:

Villa. Es una de las resoluciones más difíciles para Riquelme y Ameal debido a la causa penal que tiene el jugador con su expareja Daniela Cortés, que lo acusa de violencia de genero. Quienes conocen bien a Román aseguran que Villa ya no está en sus planes y que impulsará una posible venta del delantero colombiano, una de las figuras en el inicio del ciclo de Russo. Para que pueda seguir en el club la causa judicial debería tener un giro de 180 grados, que le permita recomponer su imagen.

Tevez. El capitán manifestó antes del parate su intención de seguir en Boca y quedarse hasta fin de año. Riquelme comparte la idea pero se pregunta internamente sobre el estado físico y futbolístico de Tévez con sus 36 años, cuando vuelva el fútbol, no antes de septiembre. El contrato del Apache vence el 30 de junio. Por el contexto económico y la edad del jugador, Tevez debería aceptar una significativa merma.

Zárate. Es un tema parecido al de Tevez, se le vence el vínculo el 30 de junio pero al no haber jugado más del 50 por ciento de los partidos en la temporada pasada no es renovable automáticamente. Se tratará de llegar a un acuerdo, Russo quiere que siga pero no es prioridad.

Junior Alonso. El defensor es uno de jugadores que Russo quiere que se quede sí o sí. Riquelme lo sabe y está en gestiones con los directivos del Lille de Francia, dueño del pase tasado en 3.300.000 dolares. De seguir, Boca tratará de vender a Carlos Izquierdoz y darle más espacio al juvenil Gastón Ávila.

Andrada. Seguido por clubes de Europa, el arquero es una de las prioridades de Riquelme, que lo considera merecedor del mejor contrato en el futuro plantel. Marcos Díaz, el suplente, tiene vínculo hasta el 30 de junio, reclama continuidad y se marcharía del club.

Franco Soldano. Riquelme está satisfecho con su trabajo y Russo quiere que siga. Se tratará de renovar el préstamo con el Olympiakos de Grecia.

Refuerzos. Riquelmme está conforme con el plantel y entiende que el mercado no estará fácil después del coronavirus. Hubo sondeos por dos delanteros argentinos que juegan en España: Guido Carrillo (Leganés) y Jonathan Calleri (Espanyol).

Salarios. El mes pasado, la dirigencia propuso pagar un 30 por ciento de los sueldos y el resto antes de fin de año pero no hubo acuerdo con los jugadores y se abonó la totalidad. Se espera una nueva negociación.

