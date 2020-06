Buscan reactivar el turismo en Salta

La Municipalidad de Salta puso en marcha el Comité para la Reactivación del Turismo, llevando adelante el primer encuentro de consenso, consulta y trabajo mancomunado para consolidar a Salta como una "ciudad destino".

En la apertura, el presidente del Ente de Turismo, Fernando García Soria, al dar la bienvenida explicó que "poner en funcionamiento y generar un directorio de trabajo con objetivos específicos implica estar a la par buscando soluciones. Somos un gobierno abierto y transversal, por ello esta mesa de trabajo quiere llevar el ritmo de acuerdo a la dinámica actual". A la presentación de cada integrante presente del comité siguió la exposición de las primeras bases del trabajo.

Uno de los primeros objetivos es la reactivación del turismo interno, para luego avanzar con lo que viene.

Para el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Carlos Eckhardt, la convocatoria "es buena, sobre todo escuchar sobre la disposición, porque necesitamos ejecutividad. El problema es sensible, porque hoy no tenemos previsibilidad, necesitamos normas sustentables para nuestra actividad".

Por su parte, los concejales Candela Correa y Jorge Altamirano, presidente y vice de la Comisión de Turismo, Deporte y Recreación del Concejo Deliberante; hablaron de ponerse a disposición para el trabajo conjunto, comprendiendo que el sector del turismo será el último en recuperarse.

"Tenemos un trabajo intenso para erradicar la informalidad y dar un marco a las diversas situaciones, con su ayuda presentaremos proyectos que salgan de la mesa técnica" anunció el concejal Altamirano.

Aún sigue sin arrancar el turismo interno

Un golpeado sector turístico deberá seguir esperando sobre la autorización para que la actividad se realice, por lo menos de manera interna.

Pese al deseo del Gobierno de la Provincia, la Nación aún no autorizó esta actividad, por lo que habrá que seguir esperando. Lo mismo que la apertura de los gimnasios.

Lo que sí comienza a funcionar desde hoy, previa aprobación del Comité Operativo de Emergencia, son las canchas de fútbol 5 y la pesca.

La primera etapa de apertura incluye solo los diques y/o embalses de la provincia de Salta, Las Lomitas, Campo Alegre, El Tunal y Cabra Corral, prorrogándose para una segunda etapa la habilitación del puente de este último dique. La actividad deberá realizarse siguiendo los protocolos sanitarios cuyo conocimiento y cumplimiento son obligatorios, de lunes a viernes de 9 a 20, sin perjuicio de que cada municipio podrá dictar normativa particular en el marco de sus jurisdicciones y competencias.

En todos los casos se exigirá el cumplimiento del distanciamiento social de 2 metros, limitándose el número de personas en botes y catamaranes. Es obligatorio el uso permanente del barbijo y portar la licencia de pesca deportiva vigente o el permiso diario correspondiente. Las comidas o refrigerios deberán ser realizadas de manera individual, asegurándose la higiene de utensilios. No puede compartirse ningún tipo de alimento, bebida, vestimenta y/o elemento de pesca con otra persona. No se permite el uso de los espacios de camping para asados y/o similares.