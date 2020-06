Mayweather se ofrece a pagar los funerales de George Floyd

Floyd Mayweather, ex múltiple campeón mundial de boxeo, ofreció dinero para concretar en cuatro ciudades los funerales del ciudadano afroamericano George Floyd, asesinado por la policía el pasado lunes en la ciudad de Minneápolis.

De acuerdo a lo indicado por el portal Hollywood unlocked, el ex púgil, de 43 años, estaría dispuesto “a poner de su bolsillo” el monto para solventar los gastos que acarrearán las exequias de Floyd, muerto el pasado lunes 25 de mayo, luego de una brutal represión policial.

En principio, según lo apuntado por el citado sitio, Mayweather (invicto como profesional) “solo está haciendo lo que siente correcto en su corazón”, tal lo dicho por un allegado del ex boxeador.

Los servicios funerarios de Floyd (46) se realizarían en Minneápolis, Houston, Charlotte y “otra ciudad por confirmar”, consideró Hollywood unlocked.

Según una versión que hicieron trascender allegados a Mayweather, el infortunado Floyd “era amigo” de Anzel Jennings, gerente comercial de la firma TMT y que mantiene también “una relación cercana” con el ex boxeador.

Mayweather, ex campeón mundial en las divisiones superpluma, ligero, superligero, welter y superwelter, ganó las 50 peleas que sostuvo en el campo rentado.

Entre sus vencidos figuran el bonaerense Gustavo Cuello más los santafesinos Carlos Ríos, Carlos Baldomir y Marcos ‘Chino‘ Maidana (dos veces).