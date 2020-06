Allanan finca de Jalit y ellos dicen que los felicitaron

Julio Jalit, intendente de Pichanal por 16 años y tristemente célebre por la frase de su autoría "hasta para robar hay que ser inteligente y yo me considero un tipo inteligente", volvió a ser noticia ayer por un allanamiento que ordenó la Justicia en la finca Don Félix de su propiedad, ubicada a 8 kilómetros de Padre Lozano, en el municipio de Embarcación. La orden de allanamiento se libró por las reiteradas denuncias que se realizaron por trabajo esclavo en esa finca de 2.000 hectáreas donde se producen hortalizas, choclo, poroto y cuenta además con varios invernaderos. Incluso, el campo vecino de Don Félix, de similares dimensiones, también es arrendado por Jalit. Para la cosecha, que se realiza en forma manual, se contrata mano de obra de las localidades vecinas como Embarcación y Padre Lozano.

Fueron muchas las denuncias de los trabajadores de la finca de Jalit que Uatre (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) elevó a la Justicia por trabajo no registrado, pésimas condiciones laborales y evasión, entre otras irregularidades, y que culminaron ayer con el allanamiento del que participó personal la AFIP y del Ministerio de Trabajo de la Nación con la colaboración de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria).

"Éramos más de 70 trabajadores en negro, explotados con 600 pesos al día y a veces trabajábamos más, pero nos pagaban lo que querían. Las condiciones eran indignas", publicaron en las redes sociales junto con varias fotografías que los mostraba comiendo sobre la tierra, por ejemplo.

Sin embargo, no fue por la publicación de los trabajadores en el ciberespacio que la Justicia ordenó el allanamiento. El Tribuno pudo saber que el pasado jueves 4 de junio, a las 9.10, inspectores del Ministerio de Trabajo y de Renatre fueron hasta la finca Don Félix por una denuncia de Uatre. El portero, de nombre José Luis López, no los dejó ingresar so pretexto de que necesitaban una orden judicial para inspeccionar el campo. Entonces, los funcionarios le labraron un acta de infracción por "obstrucción", y dejaron constancia de que unos 20 trabajadores salieron corriendo frente a sus ojos hacia el fondo de la finca al ver a los fiscalizadores en el portón de ingreso. A raíz de esto, sostuvieron que existen indicios de sometimiento de al menos 20 personas y por ello se solicitó a la Justicia que librara una orden de allanamiento sobre la finca de Jalit.

"Acostumbrados"

Haciendo gala de su particular forma de ver el mundo, ayer por la tarde, Joaquín Vélez, abogado histórico de Jalit, dijo en un programa de radio de Pichanal: "Es el cuarto operativo en un mes, estamos acostumbrados, así que no nos llama la atención, tomó estado público porque lo sacó El Tribuno y lo tomaron otros medios, pero hace un par de años venimos sufriendo esto, será el costo de ser famoso". Eso sin contar que los operativos no se concretan porque no dejan ingresar a los fiscalizadores.

“Terminamos charlando, nos pidieron disculpas”

El abogado de Jalit, Joaquín Vélez, dijo además: “Lo bueno es que cada uno de los operativos salió bien. Hoy (por ayer) se relevaron 43 trabajadores según los números de la AFIP y hay 60 en el libro, así que hasta nos están sobrando. Para nosotros es un control más del montón, aunque llama la atención el momento en que se hace, esto tiene que ver seguramente con que Jalit estuvo en la política y algunos quedaron heridos. Por ejemplo en el diario (El Tribuno), mientras se hacía el operativo ya estaba la noticia escrita y la foto. Yo estoy acostumbrado a que pase algo hoy y salga en el diario de mañana. Yo me enteré 10 minutos después que el diario”. No queremos romperle el corazón a Vélez, pero es menester informarle que las comunicaciones tienen un ritmo vertiginoso y de una década a esta parte la noticia se publica al instante en la página de internet y, al otro día, el papel ofrece más detalles del suceso, como en este caso.

Para que lo sepa la Uatre, Vélez contó en la radio que los efectivos que allanaron la propiedad “se chocaron con todo normal, con los baños, el comedor, la infraestructura, todo como tiene que ser, nos felicitaron. Terminamos charlando, nos pidieron disculpas. Fue una gran puesta en escena con 12 camionetas para relevar a 43 personas y ver el último recibo de pago, nos exigieron que bancaricemos a los empleados. Así que les dije: si quieren les pongo un cajero en la finca”.