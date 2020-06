Marcos Díaz: “Demostré estar a la altura de un club como Boca”

Marcos Díaz, al que se le vence el contrato con Boca Juniors el 30 de este mes y quedará con el pase en su poder, habló de su paso por el último campeón de la Superliga y dijo al respecto que estuvo “a la altura de lo que es el club”.

El exarquero de Huracán y Boca, habló hoy desde la ciudad de Rincón, en la provincia de Santa Fe donde está entrenando en forma individual debido a la pandemia de Covid-19: “Me voy conforme de mi paso por Boca. No me arrepiento de haber venido porque le rendí. Tuve una buena actuación. Demostré que puedo estar en un equipo grande, a la altura de las circunstancias. Por eso me voy tranquilo y con ganas de poder jugar más seguido, algo que acá no pude lograr”, declaró esta noche en TyC Sports.

Luego comentó qué significa ser suplente de Esteban Andrada, considerado integrante de la selección Argentina y figura clave del equipo que dirige Miguel Angel Russo: “Yo no vine a ser suplente de Andrada, sino a ganarme el puesto. Sabía que arrancaba con desventaja, pero las cosas se dieron así. El tuvo un gran rendimiento y me costó tener continuidad”, destacó.

“Ahora mi representante está estudiando ofertas. Sé que hubo algo de España (Leganés) y también de México (Pumas) y del fútbol local (volver a Huracán). Veremos que puede pasar. Yo estoy tranquilo, entrenándome para no perder ritmo, porque las circunstancias de la pandemia mundial no ayudan”, apuntó.

Marcos Díaz, de 34 años, llegó a Boca con el pase en su poder proveniente de Huracán en enero de 2019, de la mano del entonces entrenador xeneize, ex Globo, Gustavo Alfaro, con el que jugó solo seis partidos y le hicieron tres goles. Ahora, por decisión de la secretaría de fútbol del club que conduce Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de la institución, no se le renovara el vínculo.