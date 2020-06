Un campeón del mundo bancó a Lautaro Martínez tras las críticas

El entrenador Pedro Pablo Pasculli, campeón del mundo con la Selección argentina en México 86, salió a defender al delantero del Inter de Italia, Lautaro Martínez, al señalar que “habrá querido” jugar bien frente al Napoli por la Copa Italia, pero que “no pudo hacerlo”, a la vez que reconoció que “es normal” que se piense que el jugador “no está bien y pensando mucho en el Barcelona”.

En diálogo por Radio Rivadavia, el excompañero de Diego Maradona en la última Copa del Mundo que obtuvo la argentina en mayores expresó acerca del jugador surgido de la academia, cuyo equipo, el Inter, no pudo llegar a la final de la Copa Italia tras ser eliminado por el Napoli: “Habrá querido jugar un buen partido, pero no pudo. Es normal que piensen que Lautaro no está bien por estar pensando en el Barcelona”, manifestó el exdelantero, tras lo cual comentó que cuando el atacante nacido en Bahía Blanca juega un partido normal “está en la mirada de todo el mundo, por su calidad como jugador”.

Luego, Pasculli opinó acerca de jugar sin público a raíz de la pandemia: “Te da una impresión distinta. Yo que jugué con muchísima gente, digo que no es fútbol porque no tiene senti do”, consideró.