Chiche Duhalde: “Si Arroyo no tiene huevos para pararse frente a estos personajes nefastos, que se vaya”

La ex senadora cuestionó que las organizaciones sociales sean parte del Gobierno. No duda de las buenas intenciones del Ministro de Desarrollo, pero advierte que “no alcanza con ser buena persona”

La ex senadora y ex primera dama, Hilda “Chiche” Duhalde cuestionó que los movimientos sociales integren áreas del Gobierno de Alberto Fernández. Considera que tienen de “rehenes” a los sectores más vulnerables con el reparto de alimentos y de planes, y advirtió -sin eufemismos- que si el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, no se atreve a enfrentar a los líderes de estas organizaciones, debe dar un paso al costado: “Si no tiene huevos que se vaya”.

En diálogo con Romina Manguel, por Radio La Red, “Chiche” Duhalde se refirió a la posibilidad de revivir el programa de las manzaneras, lanzado en la década del ´90 mediante el cual trabajadoras vecinales se encargaban de organizar la llegada de alimentos a los sectores más vulnerables del conurbano bonaerense durante la gobernación de Eduardo Duhalde. “No se si hoy es fácil reorganizarla”, expresó revelando que antes de asumir como ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo le planteó la necesidad de reconformar la red: “No lo pudimos realizar producto de que las áreas desde las que hay que hacerla están ocupadas por las organizaciones sociales y partidos políticos”.

La ex primera dama manifestó que no será parte de ninguna gestión en particular, pero que ayudará “a cualquiera de cualquier partido político que me pida ayuda”. Ejemplificó destacando que desde Lanús, donde gobierna el macrista Néstor Grindetti, la convocaron para reeditar las manzaneras; así como también se lo ha pedido el dirigente de La Cámpora, y ministro de Kicillof, Larroque. “Estamos en un momento gravísimo de la Argentina, no es momento para hacer política”.

En ese sentido volvió a cuestionar a los movimientos sociales: “Me enoja que estén cobrando, ocupando cargos en el Estado, manejando la plata y teniendo de rehenes a la gente que como necesita esa plata no puede despegarse. Nos tiran para atrás como país". Duhalde elevó el tono y apuntó directamente al ministro de Desarrollo Social: “Si Arroyo no tiene huevos para pararse frente a estos personajes, que son nefastos para la política argentina y para el crecimiento y dignidad de la gente, que se vaya”.