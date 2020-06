El turismo local es una buena noticia, pero para ser rentable debe ser regional o nacional

Después de casi tres meses de estar prohibido el turismo interno, los salteños volvieron a disfrutar de los imponentes paisajes, la rica cultura y la mejor gastronomía que ofrece la provincia. El viernes, el Gobierno habilitó el turismo local, aunque exceptuó a los municipios de Aguaray y Orán.

Los primeros números son positivos después de más de 80 días de parate total. Sin embargo, desde el sector creen que la apertura debe ser al menos regional para dejar ganancias. Creen que se debería incluir a provincias que están en la misma situación epidemiológica que Salta.

Los empresarios locales manifestaron a El Tribuno que hubo un movimiento elevado de gente dentro de la provincia. Sin datos oficiales, afirmaron que las localidades con más reservas de hotelería fueron Cafayate, Cachi y Coronel Moldes. Con respecto a la oferta gastronómica, resaltaron a San Lorenzo y a Vaqueros.

Los empresarios turísticos vieron como una buena señal la apertura; sin embargo, consideraron que no va a ser suficiente para sustentar la actividad. Afirmaron que se necesitará de un turismo regional o nacional para palear esta crisis.

Para dar una idea de la magnitud de la crisis para el sector, este año Salta se preparaba para recibir casi dos millones de pasajeros en el aeropuerto. Sin embargo, por la pandemia se vio totalmente paralizada la actividad aerocomercial y todavía no se sabe cuándo se reiniciará.

El presidente de la Cámara de Turismo, Carlos Eckhardt, expresó a este medio que para que la relación costo-beneficio sea satisfactoria se van a tener que esperar hasta septiembre, si es que la situación sanitaria sigue siendo la misma. La realidad epidemiológica dentro de la provincia hasta ahora es buena, ya que no hay circulación comunitaria de coronavirus.

"Estoy convencido de que lo que ha sucedido este fin de semana es una gran oportunidad para poner los protocolos sanitarios y terminar de encajar los engranajes para una pelea que va a ser difícil. En esta primera etapa se está haciendo un gran esfuerzo, sobre todo en la custodia del producto. Es un gran esfuerzo del sector privado y no creo que haya resultado económico hasta antes de septiembre u octubre", expresó.

Uno de los temas que más preocupa a los empresarios es que Salta está alejada de las principales provincias emisoras de turismo y es ahí donde cobra relevancia el transporte aéreo, ya que el "grueso" llega por esa vía a la provincia.

"Este fin de semana hubo un buen desplazamiento dentro de la provincia. Es una primera apertura, una primera experiencia que es positiva por lo que hay que pedir a los salteños que cuidemos este espacio que tanto nos ha costado tener", expresó Eckhardt.

Remarcó que hubo lugares, sobre todo gastronómicos, donde se superaron las expectativas y previsiones, por lo que recomendó ser cuidadosos y respetar los protocolos de sanidad de cada establecimiento.

"En estos 80 días en los que no pudimos trabajar, al sector privado le costó muchísimo seguir en pie, por eso hay que cuidar esta situación para que no suceda que alguien se equivoque y nos digan: "volvemos para atrás'. Hay hoteles que todavía no abrieron sus puertas porque no lo pueden hacer, ya que hay una demanda incierta con gastos fijos", expresó.

Eckhardt remarcó que la reactivación del turismo tiene que ver en este caso más con el "espíritu emprendedor del sector" que con una posibilidad de empezar a encontrar resultados económicos.

Consideró que la microeconomía está golpeada, por lo que es fundamental que el turismo pueda ampliar la demanda, ya sea interprovincial o nacional. Detalló que en Salta solo el 12% del turismo es local, mientras que el resto es nacional e internacional.

"Tuvimos un buen verano que nos daba la perspectiva de un gran año. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, pasamos a ser los más débiles del sector productivo. Somos un intangible que está sintiendo este cimbronazo. Nos han subido los costos, en el consumo se ha retraído", analizó el presidente de la Cámara.

Una buena posibilidad

El presidente de la Cámara de Hoteleros Gastronómicos y Afines de Salta, Eduardo Kira, afirmó que ven como "una posibilidad magnífica" empezar con el turismo interno. "Los emprendimientos están abriendo de a poco, hay lugares que solo con turismo local no les va a ser rentable", expresó Kira.

Destacó que en Salta hay 23.000 plazas disponibles, que es imposible que los viajeros internos ocupen esa capacidad y que se tendrá que esperar a que abra el turismo a nivel regional.

"Si todo sigue igual con el control del virus, esta apertura es una esperanza. De pronto, si nuestros vecinos y nosotros seguimos sin circulación del virus, el mes próximo podríamos tener la novedad de que haya turismo regional. Esto sería sumamente importante para el sector porque lógicamente Salta esta preparada para el turismo, no solo al nivel nacional sino nivel internacional", señaló Kira. Consideró además que la apertura local viene "muy bien" al sector pero la oferta es tanta que no se llega a cubrir las necesidades que tienen los empresarios.

"Son muchísimos años de prepararse. Esta exclusión turística que tuvo Salta replicó en toda nuestra geografía, lo que quiere decir que a donde vos vayas encontrás hoteles y restaurantes. Si nos limitamos solo al turismos salteño algunos van a trabajar y otros ni siquiera van a abrir sus puertas porque no les va a servir. Salta es para recorrerla entera. La gente que pueda que salga y recorra su propia provincia, se va a dar cuenta de que lo mejor lo tenemos en casa", comentó.

Durante el primer fin de semana con turismo interno, Kira remarcó que los precios se adaptaron y fueron "sumamente competitivos", tanto en la capital como en los destinos del interior provincial.