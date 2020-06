Mañana no empiezan los exámenes

En medio de la polémica por los exámenes presenciales para la terminalidad de estudios de todos los niveles, el ministro de Educación, Matías Cánepa, recibió ayer por la tarde a la Intergremial Docente.

El sector rechazó de manera categórica la resolución 02 que fijaba las fechas de los exámenes a partir de mañana, debido a que afirman se aprobó de forma unilateral. También plantearon que las condiciones aún no están dadas para rendir físicamente un examen ni para volver a las aulas en agosto con séptimo y quinto año.

Desde Educación remarcan que se van a garantizar todas las medidas de biohigiene y salubridad y que, en caso contrario, en donde no se pueda hacerlo, no se abrirá la escuela.

Para los docentes autoconvocados "el ministerio dio marcha atrás en la resolución 02", pero los gremios, que venían pidiendo la anulación de la decisión, luego de hablar con Cánepa, le dijeron anoche a este diario que "no es así" y que se arregló una modificación en las fechas, aunque no se definieron nuevas. Por lo pronto, mañana no empiezan las mesas examinadoras, posiblemente, según la ADP, estas pasen directamente para julio. Ministerio y gremios docentes mañana tratarán de avanzar además en el protocolo.