Lisboa fue designada sede única de la Champions

La UEFA designó a Lisboa como sede de la final a ocho equipos que decidirá el campeón de la Champions League a la vez que informó que la Europa League se definiría con un formato similar en Alemania.

En tanto, quedó pendiente de resolución saber si las revanchas pendientes de los octavos de final de la Champions se jugarán en los estadios de los equipos que debían ser locales en el segundo juego o también se disputan en Portugal.

El tiular de la UEFA, Alexander Ceferin, no descartó la presencia de público en las finales continentales al señalar: “Hoy por hoy no creemos que podamos contar con público. Las cosas cambian rápido. Hace un mes no creíamos poder jugar partidos, pero ahora sí. No lo hemos decidido aún. Sería incompetente si decidiéramos esto previamente. La salud y la seguridad es lo primero”.

Según se indicó, entre el viernes 7 y sábado 8 de agosto se disputarán los octavos de final con los partidos pendientes entre Bayern Munich-Chelsea (3-0), Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1) y Barcelona-Napoli (1-1).

Los ganadores se sumarán a Atlético de Madrid, Atalanta de Italia, PSG de Francia y Leipzig de Alemania, que ya esperan entre los mejores ocho.

Dependiendo de la evolución de la pandemia en Munich, Turín, Manchester y Barcelona, se jugarán en los estadios de los clubes que deben hacer de local o en Portugal, que en ese caso presentaría los estadios de Porto y Guimaraes.

Las sedes para los partidos de cuartos, semifinales y la final serán el estadio José Alvalade, del Sporting de Lisboa, y el Estadio da Luz, del Benfica.

Además se indicó que entre el miércoles 12 y el sábado 15 de agosto se jugarán los cuatro partidos de cuartos de final, mientras que las dos semifinales tendrán lugar el martes 18 y miércoles 19, para conocer a los dos finalistas que definirán el título el domingo 23.

Por su parte, la Europa League también cambia de sede final, y pasa a jugarse en Alemania, con el mismo formato de final a ocho, y las sedes en Alemania serán Colonia, Duisburgo, Dusseldorf y Gelsenkirchen.

En este torneo, habían jugado los partidos de ida de octavos de final Basilea-Frankfurt (3-0), Copenhague-Estambul Basaksehir (0-1), Manchester United-Lask de Austria (5-0), Wolverhampton-Olympiakos (1-1), Bayer Leverkusen-Rangers (3-1) y Shakthar Donetsk-Wolfsburgo (2-1).