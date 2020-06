Silvia Magno: "No podría pasar Aunor si no tuviera los permisos, tengo todo en regla"

La empresaria Silvia Magno, imputada provisionalmente por la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, acusada del delito de violación a las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de la epidemia, rompió el silencio en diálogo con El Tribuno y negó los cargos en su contra.

En principio, explicó que declarará por escrito en las próximas horas. Al ser consultada sobre la falta de DUT (Documento Electrónico que debe generar la empresa), incumplimiento de una resolución del Comité Operativo de Emergencia (COE) en relación con el horario, traslado de mayor cantidad de pasajeros a la permitida, cambio de choferes no declarados e incumplimiento de plazos para solicitar autorización de la Nación, todos argumentos empleados por la fiscal Simesen de Bielke en la formulación de la imputación, Magno respondió: "Esta todo documentado y en regla. Yo no puedo salir, ni llegar a Aunor si no tengo los permisos porque allí está la barrera de la CNRT que es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Ellos son los que te habilitan a salir. No es posible salir de Salta si no te habilitan. Es ilógico lo que están haciendo".

Y añadió: "Supongamos que me haya escapado a las 3 de la madrugada cuando todos duermen: tengo la barrera de Cabeza de Buey. Está Gendarmería que te vuelve a controlar todo. Luego tenés Los Naranjos que es otro control, entonces cada 100 kilómetros o 200 tenés barreras sanitarias y también retenes de seguridad que te van controlando todo por eso estábamos en cuarentena. Por eso no salen todas las líneas interurbanas a prestar el servicio, porque no pueden, salvo que tengas los permisos extraordinarios que te da la Subsecretaría de Transporte de la Nación".

La mujer aseguró que no hubo falta de documentación en incumplimientos. "No hubo nada de eso porque estaríamos arriesgando la empresa, el prestigio que nos costó 20 años de trabajo, innecesariamente. Las autorizaciones están en tiempo y forma. Estoy demostrando eso. Está todo registrado. Todo legalmente hecho", sostuvo.

Al ser preguntada sobre si en algún viaje pudo traer dos o tres pasajeros más, Magno contestó "No. Está demostrado que los permisos estaban por más pasajeros de los que realmente trajimos. Me autorizaban por 44 y venían 42. Me autorizaron 39 y vinieron 38".

Con relación al supuesto cambio de choferes no declarados, la empresaria manifestó que "no cambié chofer. O sea yo puedo en el DUT que nos habilita como agencias de turismo, después de que sale el viaje, cambiar inmediatamente el nombre de un chofer porque quizá antes de salir se enfermó. Eso te permite el sistema, incluso te permite hasta cambiar el vehículo, pero en este caso no fue eso. Por este motivo pido que vean las cámaras de Aunor".

Sobre los motivos de la imputación, Magno dijo: "Hay muchas manos negras en el camino. Yo creo que capaz que desde dentro del Gobierno y todo el entorno, nunca pensé esto pero en estos días estuve pensando, que pueda haber gente mala. No quiero hablar de envidia. No soy la única empresa que está trabajando. Hay otras que también están haciendo lo mismo que nosotros y ni siquiera se los menciona. Creo que esto fue porque nosotros dimos la cara en principio y bueno, hay periodismo barato que se nutre de eso".

Magno expresó que "tengo la conciencia tranquila. Sabemos que hacemos las cosas bien, que trabajamos en serio y no cabe más que revisar las pruebas. No hay forma de que estemos ni siquiera un 1 por ciento en off side. Creo que no nos van a amedrentar ni derrumbar. No tengo que salir a explicar más nada".