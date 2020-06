La AFA le contestó a Gallardo: "No pensó lo mismo cuando había 10 infectados y no se presentó a jugar"

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, cargó hoy contra el entrenador de River, Marcelo Gallardo, luego de sus declaraciones sobre el regreso de los entrenamientos, al remarcar que "no pensó lo mismo cuando había diez infectados y decidió no presentarse a jugar".

"Lo de Gallardo no me sorprendió, es un actor importante del fútbol y está bien que opine, lo peor que nos puede pasar es no escuchar las ideas", manifestó Russo en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

Y añadió en referencia al último encuentro del "Millonario" ante Atlético Tucumán, que finalmente no se llevó a cabo: "También me gusta que haya cambiado su forma de pensar, porque no pensó lo mismo cuando había diez infectados y decidió, junto a su plantel, no presentarse a jugar. Ahí también trabajaban 500 empleados en una fábrica y River adoptó una postura distinta".

El "Muñeco" afirmó ayer sentirse "preocupado" por el fútbol argentino "más allá de la pandemia" y de la falta de actividad, pero pidió "terminar con la incertidumbre" de saber cuándo los planteles podrán volver a entrenarse y retornar a la competencia.

Antes esto, Russo volvió a apuntar contra el director técnico e insistió con el partido frente al elenco tucumano.

"Para mí en ese momento fue algo que no correspondía, pero ellos entendían que tenían que priorizar la salud pese a los empleados de la fábrica, a que los supermercados estaban abiertos y las estaciones de servicio funcionaban normal", dijo.

"Pero bueno, ahora veo que la salud no tiene la gran prioridad", lanzó el mandatario del granate.

Sobre el regreso a las prácticas, ratificó sus últimos dichos. "Por lo que he hablado, para volver a entrenar, para mí será en los últimos días de julio o principio de agosto. Vamos a arrancar todas las categorías al mismo tiempo", concluyó.