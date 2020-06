VIDEO La historia viral detrás del abrazo entre un nene de cuatro años y su mamá

Una visita de dos días a la casa de su papá en Ceres, Santa Fe se volvió una odisea para Gabriel, un nene de cuatro años. Por un brote de coronavirus, el gobierno de Santiago del Estero restringió el paso provincial que no le permitió volver con su mamá. Después de una semana, el reencuentro fue en plena ruta. Trabajadores rurales que hacían una protesta grabaron el inmenso abrazo, que se volvió viral.

“El lunes pasado Gaby quería ver a Eduardo y como solemos hacer, decidí llevarlo hasta el paso de la policía caminera y que el papá lo fuera a buscar ahí. Él se fue contento pero cuando quiso volver no nos dejaron traerlo porque habían detectado casos positivos de Covid-19 y la gobernación decidió desde el martes no dejar entrar ni salir a nadie sin permiso”, cuenta María Lorenza Michelini a Todo Noticias.

Más allá de que al nene le encanta estar con su papá, su casa está en Selva donde vive con su mamá. María se apuró a ir a buscarlo, pero ya era tarde. No había forma de que lo dejaran entrar sin el permiso nacional de visitas para chicos de padres separados. “El jueves pasado me llamó pidiéndome que por favor fuera a buscarlo. El viernes al llegar a la Ruta Nacional 34 no permitieron cruzar. Ni la policía local ni la municipalidad podía hacer nada porque la orden era provincial”, indicó la mujer.

El papá lo llevó dos veces hasta el punto de cruce y en ninguna de las dos oportunidades consiguieron que volviera a casa. “Él lloraba y yo también. Quedó muy sensibilizado Gaby porque nunca habíamos estado tantos días separados”, dijo María Lorenza.

Ceres se encuentra a 10 kilómetros del límite provincial con Santiago del Estero y a 17 de Selva, el municipio santiagueño donde viven. Como están tan cerca nunca habían pensando en tramitar el permiso nacional de traslado de hijos de padres separados. Esta vez, la única manera de que pudiera volver a casa era con ese papel. “Lo imprimí y el lunes lo entregué a la policía caminera y logré que el nene volviera a casa”, relató la luchadora mamá.

El abrazo quedó registrado y las imágenes se viralizaron. “Nosotros nos llevamos bárbaro con el papá de mi hijo y mi nene lo adora pero quería volver a casa. Lo que me dolía como madre era el estado emocional de mi hijo. Estaba asustado por la situación y muy angustiado”, explicó.

Los productores agropecuarios grabaron el momento. En las imágenes se ve como Gaby corre a los brazos de su mamá. “Me gritó mami y salió corriendo”, contó María Lorenza.

Por otra parte, María quiere aclarar que entiende la decisión de las autoridades para que no se propague el virus pero que ellos ahora están haciendo la cuarentena en su casa: “Como mamá me desbordó la situación porque se estaban violando sus derechos. Si hubiera sido un chico más grande entiende y cumple la cuarentena con su papá, pero Gaby tiene cuatro años y él quería ir de visita y volver porque necesita a su mamá”.

