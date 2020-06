Cafayate suspende la apertura de las nuevas flexibilizaciones ante su primer caso de coronavirus

Hoy se detectaron 8 nuevos casos de coronavirus en diferentes localidads de Salta. Cafayate, una de los lugares más turísticos que tiene la provincia, dio a conocer su primer caso. Según informó el doctor Carlos Vargas, gerente del hospital local, se trata de una mujer que llegó de Buenos Aires que realizó la cuarentena en un hotel céntrico.



“Debemos dar la información de que tenemos nuestro primero caso positivo de Covid- 19. Se trata de una paciente proveniente de Buenos Aires, mujer que se encontraba realizando una cuarentena estricta en el hotel de ATSA. En el el día de hoy nos informaron que su hisopado, realizado al final de su cuarentena dio positivo motivo por el cual vamos a tomar las medidas necesarias del caso. La mujer será trasladada a nuestro hospital para realizar un control más estricto. Mi mensaje de tranquilidad es decirle la comunidad que se tomaron todas las medidas sanitarias correspondientes”.

Vargas llevó tranquilidad y dijo también que a raíz de este caso, el primero en Cafayate, se suspenden todas las actividades que estaban previstas en esa localidad.. “Quiero que todo los cafayateños no nos afecte el pánico y que sepan que no existe transmisión comunitaria en Cafayate y volver a recordarles a todos el uso obligatorio del barbijo. Tranquilidad para todo los vecinos ya que si bien tenemos un caso positivo extremando todas las medidas sanitarias no tendremos circulación viral. Según el gerente del hospital local se tomaron todas las medidas de bioseguridad pero igual suspenderán todas las actividades flexibilizadas.