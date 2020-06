Los petroleros rechazan la oferta de las cámaras

"No tiene justificación técnica y muchos menos sanitaria; todo es producto de la especulación del sector empresario". El secretario general de los trabajadores del petróleo y gas privado de las provincias de Salta y Jujuy enrolado en la federación nacional del sector, Sebastián Barrios consideró que es ese y no otro el motivo por el cual las empresas nucleadas a su vez en las dos cámaras empresarias Ceope y Ceph que no aceptan que los trabajadores retomen sus tareas habituales, con el agravante de que solicitan que solo se les abone el 40% del sueldo.

Barrios recordó que "en estos dos meses pasados y como la situación sanitaria era de una gran incertidumbre aceptamos la propuesta de las empresas de que el personal que estaba en su casa sin prestar servicios perciba solo un 60 por ciento de su salario. Solo el personal mínimo que hacía las guardias en los yacimientos para garantizar las operaciones cobró los sueldos de forma normal".

"Pero pasados dos meses cuando ya tenemos más certezas de qué hacer frente a la pandemia, cuando se conocen las medidas de bioseguridad creemos que no hay justificación para que la gente no regrese a sus puestos de trabajo", explicó Barrios. "Este será el tercer mes que perciban los sueldos con esa disminución, con el agravante de que en lugar de abonarles el 60 por ciento ahora pretenden bajarle a solo un 40 por ciento, situación que de ninguna manera la vamos a permitir", agregó el sindicalista.

Conciliación obligatoria

Además del tema salarial Barrios precisó que "estábamos pidiendo discutir la cláusula de revisión adeudada desde el año pasado y que todo el personal vuelva a trabajar en forma normal. Pero los empresarios no solo no quieren que el personal vuelva a sus ocupaciones, sino mandar más gente a su casa y a todos pagarles solo el 40 por ciento. Si bien la federación en su conjunto se opone a esta decisión del sector empresario porque no tiene un solo sustento lógico, menos lo tiene si nos remitimos a las provincias de Salta y Jujuy donde el COVID-19 no presenta transmisión comunitaria. En definitiva, no quieren de ninguna manera discutir el tema salarial".

Por ese panorama la Federación nacional que reúne a los diferentes sindicatos del país "convocó a un paro total de actividades en el sector yacimiento, pero fuimos llamados por el Ministerio de Trabajo de la Nación a una conciliación obligatoria que tendrá vencimiento en 15 días hábiles. Pero si la propuesta de las cámaras no se revierte, si no se avienen a discutir salarios y que se analice provincia por provincia la situación de la pandemia, la medida de fuerza seguirá adelante con más firmeza. Por el momento el sector sigue con las guardias mínimas percibiendo el 60 por ciento porque ir para atrás, mandar más gente a la casa y reducir aún más el porcentaje de pago no tiene ninguna lógica. Es una decisión económica y especulativa por eso no hay ninguna posibilidad de que al menos hasta el momento se acerquen posicio nes" consideró.